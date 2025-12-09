IR A
La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler

El film dirigido por Noah Baumbach llegó a la plataforma en diciembre y ya cautivó a miles de espectadores en la plataforma de streaming.

George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. 

George Clooney y Adam Sandler protagonizan varias películas icónicas en las plataformas de streaming. En una nueva apuesta de Netflix, los actores congenian a la perfección en el último film del director nominado al Oscar Noah Baumbach, que ya es furor entre los recientes estrenos.

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Estas dos grandes figuras de Hollywood coinciden en una historia que sigue a una estrella del cine reconocida mundialmente que, tras sufrir una crisis existencial, emprende un viaje para descubrir quién es fuera de las cámaras y cuáles son sus verdaderos deseos y motivaciones.

La trama que mezcla humor, drama y momentos de profunda introspección que logran conectar con la audiencia por lo emocional y sincero de su relato. Gracias al poder de sus protagonistas y del director, este título se consolidó rápidamente como una de las películas más populares de la temporada.

Netflix: sinopsis de Jay Kelly

-Jay Kelly - Netflix

La historia sigue a Jay Kelly (interpretado por George Clooney), un actor de cine famoso y carismático que parece tenerlo todo, pero cuya vida personal está al borde del colapso. En medio de un ataque de ansiedad y una profunda melancolía por sentirse desconectado de su vida y de su familia, Jay toma una decisión impulsiva: emprender un viaje de autodescubrimiento siguiendo a su hija hasta Francia.

A este viaje por Europa se arrastra Ron Sukenick (interpretado por Adam Sandler), el abnegado y fiel representante de Jay. Ron, un hombre que sacrificó su propia vida familiar por la carrera de su cliente, intenta sin éxito calmarlo, pero termina siendo arrastrado a la búsqueda del verdadero significado de la vida de su amigo.

La película confronta a ambos hombres con los sacrificios que hicieron en nombre de la fama y la necesidad de enfrentar el pasado y el legado que dejarán.

Tráiler de Jay Kelly

Reparto de Jay Kelly

  • George Clooney
  • Adam Sandler
  • Laura Dern
  • Billy Crudup
  • Riley Keough
  • Grace Edwards
  • Stacy Keach
  • Jim Broadbent
  • Patrick Wilson
  • Eve Hewson
