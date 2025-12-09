La nueva película de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler El film dirigido por Noah Baumbach llegó a la plataforma en diciembre y ya cautivó a miles de espectadores en la plataforma de streaming. + Seguir en







George Clooney y Adam Sandler con actuaciones destacadas en la nueva película de Netflix. Netflix

George Clooney y Adam Sandler protagonizan varias películas icónicas en las plataformas de streaming. En una nueva apuesta de Netflix, los actores congenian a la perfección en el último film del director nominado al Oscar Noah Baumbach, que ya es furor entre los recientes estrenos.

Estas dos grandes figuras de Hollywood coinciden en una historia que sigue a una estrella del cine reconocida mundialmente que, tras sufrir una crisis existencial, emprende un viaje para descubrir quién es fuera de las cámaras y cuáles son sus verdaderos deseos y motivaciones.

La trama que mezcla humor, drama y momentos de profunda introspección que logran conectar con la audiencia por lo emocional y sincero de su relato. Gracias al poder de sus protagonistas y del director, este título se consolidó rápidamente como una de las películas más populares de la temporada.

Netflix: sinopsis de Jay Kelly -Jay Kelly - Netflix La historia sigue a Jay Kelly (interpretado por George Clooney), un actor de cine famoso y carismático que parece tenerlo todo, pero cuya vida personal está al borde del colapso. En medio de un ataque de ansiedad y una profunda melancolía por sentirse desconectado de su vida y de su familia, Jay toma una decisión impulsiva: emprender un viaje de autodescubrimiento siguiendo a su hija hasta Francia.

A este viaje por Europa se arrastra Ron Sukenick (interpretado por Adam Sandler), el abnegado y fiel representante de Jay. Ron, un hombre que sacrificó su propia vida familiar por la carrera de su cliente, intenta sin éxito calmarlo, pero termina siendo arrastrado a la búsqueda del verdadero significado de la vida de su amigo.

La película confronta a ambos hombres con los sacrificios que hicieron en nombre de la fama y la necesidad de enfrentar el pasado y el legado que dejarán. Tráiler de Jay Kelly Embed Reparto de Jay Kelly George Clooney

Adam Sandler

Laura Dern

Billy Crudup

Riley Keough

Grace Edwards

Stacy Keach

Jim Broadbent

Patrick Wilson

Eve Hewson