Parques Nacionales prohibió el uso de fuego en la Patagonia debido al riesgo de incendios forestales

La medida alcanza al Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces y la medida se extiende hasta el 30 de abril de 2026. Durante noviembre, se registraron focos en Epuyén.

Prohibieron el fuego en los Parques Nacionales de la Patagonia.

La Administración de Parques Nacionales oficializó la prohibición total del uso de fuego en áreas naturales protegidas clave de la Patagonia y el centro del país. La normativa fue publicada a través de la Resolución 390/2025 del Boletín Oficial.

Esta decisión se sustenta en un informe técnico que proyecta un nivel alto de riesgo para la región patagónica en los próximos meses estivales, debido a las condiciones meteorológicas.

La prohibición, que rige desde el 5 de diciembre hasta el 30 de abril de 2026, aplica a cualquier quema, con el objetivo de reforzar la prevención y así cuidar los tesoros naturales de nuestro país.

Los parques nacionales afectados de manera directa, y considerados de mayor riesgo, incluyen: Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

Cabe destacar que provincias del sur ya habían declarado previamente la emergencia ígnea, implementando sus propias medidas de control.

“Que atendiendo a estas circunstancias las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut han declarado la emergencia ígnea mediante los Decretos Provinciales Nros. 198/2025, 1.004/2025, y 1.392/2025 respectivamente, estableciendo medidas complementarias de prevención y control de incendios dirigidas a concesionarios turísticos y comunidad en general”, indica el comunicado.

La única excepción que permite la norma es el uso de instalaciones habilitadas para la cocción de alimentos, pero solo dentro de los campamentos organizados por prestadores turísticos debidamente autorizados.

Finalmente, la Administración de Parques Nacionales advierte que ante cualquier infracción, no solo se efectuará la denuncia penal correspondiente, sino que se aplicarán las sanciones máximas estipuladas, especialmente si la acción provoca un foco de incendio.

Incendios en Epuyén: el episodio más reciente

Las llamas se iniciaron el 17 de noviembre en El Pedregoso, unos 10 kilómetros al norte del casco urbano. Según los reportes, se desataron cuatro incendios simultáneos en la región cerca de las 16:30, cerca de un complejo de cabañas y viviendas. Si bien se lograron controlar tres focos antes de las 19, los brigadistas, bomberos y equipos de emergencia continúan trabajando.

Incendio Epuyén 19-11-25

El incendio forestal consumió más de 200 hectáreas de bosque y pastizales. La Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana y otros organismos desplegaron a unos 150 brigadistas a lo largo de los días que se extendió el operativo

Una mujer se presentó voluntariamente ante las autoridades y reconoció haber iniciado el fuego, por lo que podría recibir una condena de hasta 10 años de cárcel.

Actualmente, la situación está en lo que describen como “guardia de cenizas”: se mantiene vigilancia, aunque el fuego activo ya no representa un riesgo de propagación inmediata.

