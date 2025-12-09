Horóscopo semanal del Niño Prodigio: las predicciones para cada signo del 8 al 14 de diciembre

Entre el Día de la Inmaculada Concepción y la festividad de la Virgen de Guadalupe, esta será una etapa marcada por la fe, la claridad y los milagros cotidianos.

Horóscopo semanal del Niño Prodigio : te contamos las predicciones para cada signo del 8 al 14 de diciembre según el famoso astrólogo Víctor Florencio, quien compartió cómo se moverán las energías durante la segunda semana del mes.

De acuerdo con el Niño Prodigio, esta semana el cielo estará especialmente iluminado por dos fechas espirituales claves: el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 12 de diciembre, celebración de la Virgen de Guadalupe. Para el astrólogo, ambas energías invitan a limpiar el corazón, soltar resentimientos y abrir espacio para la esperanza antes del cierre del año.

El psíquico compartió en su canal oficial de YouTube que estos días serán ideales para encomendarse a la protección divina, pedir guía y conectar con la luz interior.

A continuación, las predicciones completas para los signos de Fuego, Tierra, Aire y Agua en la semana del 8 al 14 de diciembre.

Semana ideal para cerrar un conflicto que viene desde hace tiempo. El Niño Prodigio recomienda pedir a la Virgen de Guadalupe claridad emocional y reconciliación con el camino propio.

Leo (23/7 al 22/8)

Un proyecto estancado finalmente comenzará a destrabarse. La fe, la constancia y la guía divina traerán avances notables. Confianza absoluta en lo que se abre.

Sagitario (22/11 al 21/12)

Bendiciones en expansión. La fe sagitariana se fortalece y un viaje o plan a futuro se definirá con señales claras. Gratitud como motor.

Signos de Tierra

Tauro (20/4 al 20/5)

Semana de abundancia y claridad económica. Todo lo que toquen los taurinos comenzará a florecer. Recomendación: ordenar cuentas y pedir prosperidad con intención.

Virgo (23/8 al 22/9)

Momento perfecto para poner en orden documentos, trámites, estudios y rutinas. La pureza se expresa en los detalles cotidianos.

Capricornio (22/12 al 19/1)

Llega una decisión laboral clave. La sabiduría aparecerá a través de una persona mayor que dará guía en el momento justo. Conectar con la calma.

Signos de Aire

Géminis (21/5 al 21/6)

Se desactivan malentendidos. Habrá palabras sinceras y curativas. Alguien cercano agradecerá la honestidad emocional.

Libra (23/9 al 22/10)

El hogar será refugio espiritual. El Niño Prodigio aconseja mover la energía del espacio: limpiar, redecorar o reorganizar para traer paz.

Acuario (20/1 al 18/2)

Semanas de alivio emocional. No estarán solos: el astrólogo aconseja meditar y confiar en el poder purificador de la fe.

Signos de Agua

Cáncer (21/6 al 22/7)

El amor respira mejor. En pareja: ternura y reconciliación. Solteros: llega alguien con buena energía y confianza.

Escorpio (23/10 al 22/11)

La Virgen de Guadalupe ayudará a reconectar con la mejor versión personal. Orgullo, merecimiento y fuerza espiritual.

Piscis (19/2 al 20/3)

Deseos profundos de ayudar a los demás. La bondad pisciana será bendecida y recompensada por el Universo.

La Copa de la Suerte

Los números anunciados por el Niño Prodigio para esta semana son:

9 – 6 – 35 – 77 – 18 – 91

El astrólogo cerró su mensaje con su frase clásica: “Con Dios todo, sin él nada”.