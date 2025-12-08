IR A
IR A

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

Los protagonistas de ‘Stranger Things’ ya miran al futuro después de la serie y uno de ellos se ha ofrecido a Marvel como Miles Morales.

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

  • Con el estreno de Stranger Things temporada 5, la serie de Netflix llega a su fin. Los cuatro primeros episodios ya han visto la luz y los cuatro restantes ya tienen fecha de estreno confirmada e inminente.
  • Sus actores protagonistas deben empezar a mirar hacia el futuro para seguir sus carreras fuera del paraguas de este popular título.
  • Cada vez suenan más rumores de que Marvel y Sony Pictures buscan a un candidato para dar vida a Miles Morales, por lo que Caleb McLaughlin, tras su paso por Stranger Things, sería una fantástica opción.
  • Con Tom Holland repitiendo constantemente que quiere ayudar a algún actor mas joven con el papel y pasarle el testigo de la misma forma en que Robert Downey Jr. hizo con él, la puerta se le acaba de abrir de par en par al estudio.

Con el estreno de Stranger Things temporada 5, la serie de Netflix llega a su fin. Los cuatro primeros episodios ya han visto la luz y los cuatro restantes ya tienen fecha de estreno confirmada e inminente. Por eso, sus actores protagonistas deben empezar a mirar hacia el futuro para seguir sus carreras fuera del paraguas de este popular título. Y uno de ellos tiene claro cuál quiere que sea su próximo destino. Una de las estrellas de Stranger Things quiere ser Miles Morales (Spider-Man) en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 
Te puede interesar:

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

Como parte de la promoción de la serie, los actores se reunieron para jugar a un juego propuesto por TIME. En él, debían escribir cosas sobre sus compañeros para demostrar lo mucho que se conocen tras una década juntos. Una de esas preguntas fue sobre el papel soñado de Caleb McLaughlin, que en la serie interpreta a Lucas. Y la respuesta de Sadie Sink (Max) fue de lo más reveladora.

Qué actor de Stranger Things quiere ser Miles Morales en Marvel

"Miles Morales", escribió la joven. "Sería un papel de ensueño", confesó él entonces, aunque reconoció que él había pensado en Avatar. Lo cierto es que cada vez suenan más rumores de que Marvel y Sony Pictures buscan a un candidato para dar vida a Miles Morales, por lo que Caleb McLaughlin, tras su paso por Stranger Things, sería una fantástica opción. Con Tom Holland repitiendo constantemente que quiere ayudar a algún actor mas joven con el papel y pasarle el testigo de la misma forma en que Robert Downey Jr. hizo con él, la puerta se le acaba de abrir de par en par al estudio.

miles morales

Por mucho que quiera la estrella de Stranger Things, a día de hoy aún no hay planes a corto plazo para el debut de Miles Morales en imagen real. Su saga de animación del Spider-Verse sigue activa y, además, Tom Holland aún no ha colgado su máscara como Spider-Man. Por ello, aunque desde Marvel Studios lo han intentado, Sony no da permiso todavía para llevar a cabo el plan de presentarle. Pero parece que es solo cuestión de tiempo. Y si no tardan demasiado, por edad, Caleb McLaughlin da el perfil.

Miles-Across-the-Spider-Verse

En realidad, aunque nunca hemos podido verle en versión live-action, Miles Morales sí existe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Fue en Spider-Man: Homecoming, la primera entrega de Tom Holland, cuando debutó el personaje de Aaron Davis, el Merodeador. El actor Donald Glover encarnó a este criminal y habló en un momento dado de su sobrino. Ese chico del que hablaba no era otro que Miles, el futuro Spider-Man.

Años después, al final de Spider-Man: No Way Home, también hay otra supuesta referencia. Cuando Peter ha sido olvidado por el mundo y se muda a su pequeño apartamento en Manhattan, se oyen los gritos de sus vecinos. Y en los subtítulos en brasileño pudo leerse lo que gritaba la mujer: "¡Miles!". Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. 

Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

Fueron estrenos muy esperados de Marvel.

La directora de Eternals podría haber dirigido otra famosa película de Marvel: cuál era

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Wonder Man se estrena en Disney+ el 27 de enero de 2026.

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

Brown ha sido la actriz de la serie de Netflix que más proyectos ha filmado.

¿Millie Bobby Brown a Marvel? Para qué papel sumarían a la estrella de Stranger Things

últimas noticias

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 51 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

Hace 1 hora
play
El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Hace 1 hora