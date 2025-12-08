Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel Los protagonistas de ‘Stranger Things’ ya miran al futuro después de la serie y uno de ellos se ha ofrecido a Marvel como Miles Morales. + Seguir en







Con Tom Holland repitiendo constantemente que quiere ayudar a algún actor mas joven con el papel y pasarle el testigo de la misma forma en que Robert Downey Jr. hizo con él, la puerta se le acaba de abrir de par en par al estudio. Con el estreno de Stranger Things temporada 5, la serie de Netflix llega a su fin. Los cuatro primeros episodios ya han visto la luz y los cuatro restantes ya tienen fecha de estreno confirmada e inminente. Por eso, sus actores protagonistas deben empezar a mirar hacia el futuro para seguir sus carreras fuera del paraguas de este popular título. Y uno de ellos tiene claro cuál quiere que sea su próximo destino. Una de las estrellas de Stranger Things quiere ser Miles Morales (Spider-Man) en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Como parte de la promoción de la serie, los actores se reunieron para jugar a un juego propuesto por TIME. En él, debían escribir cosas sobre sus compañeros para demostrar lo mucho que se conocen tras una década juntos. Una de esas preguntas fue sobre el papel soñado de Caleb McLaughlin, que en la serie interpreta a Lucas. Y la respuesta de Sadie Sink (Max) fue de lo más reveladora.

Qué actor de Stranger Things quiere ser Miles Morales en Marvel "Miles Morales", escribió la joven. "Sería un papel de ensueño", confesó él entonces, aunque reconoció que él había pensado en Avatar. Lo cierto es que cada vez suenan más rumores de que Marvel y Sony Pictures buscan a un candidato para dar vida a Miles Morales, por lo que Caleb McLaughlin, tras su paso por Stranger Things, sería una fantástica opción. Con Tom Holland repitiendo constantemente que quiere ayudar a algún actor mas joven con el papel y pasarle el testigo de la misma forma en que Robert Downey Jr. hizo con él, la puerta se le acaba de abrir de par en par al estudio.

miles morales Por mucho que quiera la estrella de Stranger Things, a día de hoy aún no hay planes a corto plazo para el debut de Miles Morales en imagen real. Su saga de animación del Spider-Verse sigue activa y, además, Tom Holland aún no ha colgado su máscara como Spider-Man. Por ello, aunque desde Marvel Studios lo han intentado, Sony no da permiso todavía para llevar a cabo el plan de presentarle. Pero parece que es solo cuestión de tiempo. Y si no tardan demasiado, por edad, Caleb McLaughlin da el perfil.

Miles-Across-the-Spider-Verse En realidad, aunque nunca hemos podido verle en versión live-action, Miles Morales sí existe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Fue en Spider-Man: Homecoming, la primera entrega de Tom Holland, cuando debutó el personaje de Aaron Davis, el Merodeador. El actor Donald Glover encarnó a este criminal y habló en un momento dado de su sobrino. Ese chico del que hablaba no era otro que Miles, el futuro Spider-Man.

Años después, al final de Spider-Man: No Way Home, también hay otra supuesta referencia. Cuando Peter ha sido olvidado por el mundo y se muda a su pequeño apartamento en Manhattan, se oyen los gritos de sus vecinos. Y en los subtítulos en brasileño pudo leerse lo que gritaba la mujer: "¡Miles!". Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.