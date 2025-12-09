El Gobierno anunció otra baja de retenciones al campo

Así lo confirmó Luis Caputo. Alcanza a la soja, el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y otros productos agropecuarios. "Esta medida busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina", escribió el ministro de Economía.

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones para el sector agropecuario. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, es una gran medida para el área, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos.

Esta medida, que abarca a los principales complejos agrícolas del país y será oficializada recién el miércoles a través del Boletín Oficial , tiene como meta principal aumentar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas al mercado local.

Nueva baja de retenciones para el campo Soja: 26% a 24% Subproductos de soja: 24,5% a 22,5% Trigo y cebada: 9,5% a 7,5% Maíz y sorgo: 9,5% a 8,5% #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/fb8LzTYh65

Según indicaron , la soja pasará del 26% al 24%, los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, maíz y sorgo de 9,5% a 8,5% y girasol de 5,5% a 4,5%.

Esta decisión se integra en un programa diseñado para la reducción permanente y gradual de las retenciones , un gravamen históricamente cuestionado por los productores.

Caputo enfatizó que la meta final del Gobierno es llegar a la eliminación completa de los derechos de exportación , si bien reconoció que la celeridad de este proceso estará determinada por la evolución de la situación macroeconómica del país.

IMPORTANTE! Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo. Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y…

El propio ministro adelantó la noticia en sus redes sociales, donde además de detallar las nuevas alícuotas, celebró la iniciativa. "Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones", comentó en X.

Para cerrar, indicó: "De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1998361450016841902&partner=&hide_thread=false El camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal.



A partir de hoy se reducen las retenciones a productos agropecuarios:



- Soja: de 26% a 24%



- Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%



- Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%



- Maíz y sorgo: de… — Manuel Adorni (@madorni) December 9, 2025

El campo celebra la baja de retenciones, pero insiste en llevarlas a cero

El campo celebró este martes la nueva baja de retenciones a productos agropecuarios anunciada por el Gobierno, aunque volvió a insistir en la necesidad de llevarlas a cero. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) señaló que "es un paso muy positivo", aunque desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) abogan por una nueva reducción en las alícuotas "para ser más competitivos".

"Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja", señaló CIARA en su cuenta de X, al replicar la medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que alcanza a la soja, el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol, entre otros productos.

Por su parte, Eloisa Frederking, vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina, destacó en un primer momento que "no esperábamos" el anuncio: "Este fin de semana estábamos trabajando bastante con el tema de los aportes que terminados de hacer con los que redactan la ley de modernización laboral y fiscal".

"Justamente nuestro reclamo siempre es el tema de los derechos de exportación y en la parte fiscal está el tema del régimen de medianas inversiones. Nuestro pedido es que se incluya a las personas físicas. Nosotros necesitamos que primero se nivele la cancha y que todos tengamos la misma condición para arrancar este motor productivo. Para eso necesitamos que nuestro sector lo tenga, y tiene que arrancar con la baja de retenciones", describió en una entrevista por CNN Radio.