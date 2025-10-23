Las compañías de seguros pidieron una reforma laboral y tributaria

Los empresarios, reunidos por el Comité Asegurador Argentino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, analizaron la situación actual del sector, los beneficios y desafíos del mercado. Además, realizaron un fuerte cuestionamiento a la industria del juicio.

El Comité Asegurador llevó a cabo la segunda edición de la Cumbre Aseguradora Argentina donde, además de analizar la realidad actual del sector, hubo un fuerte cuestionamiento a la industria del juicio y el pedido de una reforma laboral y tributaria para luego de las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.

Bajo el lema “Confianza que protege, inversión que transforma”, el evento contó con la participación de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), la Asociación de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA), Aseguradoras de Vida y Retiro de Argentina (AVIRA) y la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (UART). Además de la presencia del Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; el economista Ricardo Arriazu , el Presidente de CIDeS, Alejandro Simón, y el analista internacional Andrés Malamud.

Desde el sector coincidieron en señalar que la judicialización de los siniestros y la pesada carga tributaria son los desafíos más importantes que enfrentan como industria. Pero también resaltaron el rol relevante que cada uno de los ramos desempeña en la economía nacional promoviendo su crecimiento, competitividad, trabajo, productividad y bienestar.

“El Poder Ejecutivo y Poder Legislativo tienen la tarea insoslayable de avanzar con las reformas Fiscal y Laboral”, señaló al comienzo de la cumbre el presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Eduardo Felizia , previo a marcar los desafíos que el sector tiene por delante y las tareas que debe abordar cada actor para lograr el crecimiento del las aseguradoras en el país.

A la vez, insistió en la eliminación de los impuestos distorsivos que gravan la actividad e hizo foco en la necesidad de que se respeten las leyes, los contratos y la valiosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “ Hoy la justicia es el ambiente más hostil para el mercado asegurador”, lamentó.

Eduardo Felizia presidente de ADEAA Eduardo Felizia presidente de ADEAA.

Por su parte, el Superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, remarcó la importancia y necesidad de una reforma laboral y tributaria, las cuales, se encuentran la agenda del Ministerio de Economía. "La estabilidad económica y la previsibilidad son esenciales para que el seguro pueda cumplir su función: proteger, invertir y generar desarrollo", señaló.

Para luego agregar: "Necesitamos un sistema más ágil, donde la prioridad sea reparar el daño antes del juicio. No puede ser más importante el expediente judicial que la reparación del trabajador o del asegurado".

También hizo hincapié en la continuidad del proceso de modernización del organismo iniciado en su gestión, basado en la desburocratización, la eficiencia y la innovación tecnológica.

ssn_251022_2_combre_01 Guillermo Plate

Plate destacó que la administración nacional trabaja en “una reforma laboral que está pensada para ser ágil y dinámica” y agregó que también se enfocará en “terminar con la industria del juicio”.

En este sentido, aseguró que “nuestra visión es flexibilidad y más trabajo” señalando que es prioridad volver a generar empleo genuino, al remarcar que eso no sucede desde 2011, para lo que es central reducir los juicios laborales. Al mismo tiempo, manifestó que se busca promover “una reforma tributaria que implique bajar, eliminar y simplificar impuestos”, remarcando que de esa forma también se va a beneficiar al sector asegurador.

Gustavo Trías: “La carga tributaria sobre el seguro argentino no tiene comparación internacional”

Desde la Asociación Argentina de Compañía de Seguros (AACS), su presidente, remarcó el peso de la carga tributaria sobre el seguro argentino explicando que no tiene comparación internacional. El sector destina el 23% de sus gastos de explotación a impuestos, equivalentes a unos 590 millones de dólares anuales. “Cuando una persona compra un seguro, entre el 30 y el 40% de lo que paga son impuestos. Necesitamos una revisión fiscal inteligente, que entienda que el seguro no gasta, sino que invierte en estabilidad”, subrayó.

Señaló, además, la necesidad de contar con una justicia ágil, previsible y respetuosa de los contratos. Indicó que, en Automotores, el 45% de los juicios se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde los procesos tardan en promedio 66 meses hasta llegar a sentencia de Cámara: “Esa demora castiga a las víctimas que tiene que esperar más de 5 años para saber el resultado de su juicio. Y, encima, terminado el juicio, solo el 40% de lo que las aseguradoras pagan llega efectivamente al damnificado. Finalmente, esto se traslada a precio de la póliza, lo que perjudica de nuevo al asegurado”.

Por otro lado, manifestó la necesidad de seguir liberando al mercado en cuanto a la producción de nuevos productos ampliando el sistema de depósito de planes en el ramo Automóviles (el más importante del sector) como asimismo, terminar con la obligación de reasegurar el 25% de los contratos localmente, y permitir la libre contratación de los Aseguradores de sus contratos de Reaseguros”.

Irene Capussselli: “Estamos ante la gran oportunidad de desarrollar el Tercer Pilar Voluntario”

La presidenta de la Asociación Civil de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), habló durante su exposición sobre la oportunidad que hoy tiene el país en avanzar hacia este instrumento que da respuesta ante el colapso jubilatorio. “Hoy los haberes, no son suficientes para tener una vejez digna”. Y lo podemos mejorar a partir de la generación de un tercer pilar voluntario Para ello, “es necesario un sistema de incentivos fiscales que no solo promueva el ahorro, sino que además premie a quienes ahorran”, explica.

Entre las amenazas que afectan al sector asegurador, Capussselli señaló la presión fiscal excesiva que pesa sobre él: “Hay impuestos provinciales y municipales tan altos que hasta nos inhabilitan para trabajar en algunas jurisdicciones en las que es más alto el sellado que la prima”. “Tenemos la expectativa de que, de la mano de este Gobierno, podamos apuntar a alcanzar el crecimiento del sector tan necesario para el futuro del país”, concluyó.

La industria de seguros en números