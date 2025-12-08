Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada La cantante española estaba presentando su nuevo disco, titulado "Lux", al pie del emblemático monumento del Cristo Redentor en Río de Janeiro cuando un inesperado hecho la hizo levantar del asiento. + Seguir en







Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

La cantante española Rosalía se convirtió en tendencia en redes sociales a raíz de un inesperado incidente ocurrido en Brasil durante la promoción de su nuevo disco, titulado "Lux". El momento de pánico se registró en un set de entrevista montado al pie del emblemático monumento del Cristo Redentor en Río de Janeiro.

La artista fue entrevistada por el canal TV Globo en el marco de la difusión de "Lux", un álbum conceptual que aborda temas de espiritualidad, misticismo y fe. A pesar del significativo y solemne escenario, la tranquilidad del encuentro se vio interrumpida cuando Rosalía se levantó de su asiento de manera abrupta y a los gritos.

El motivo de la reacción fue la aparición de una cucaracha voladora, un hecho que posteriormente fue confirmado por la periodista Ana Carolina Raimundi. La cantante, visiblemente alterada, exclamó: “¡Waw, un bicho!”, y segundos después agregó: “¡Dios mío! ¡Enorme! ¡No, no, no!”, manifestando su extremo temor a estos insectos.

Embed VSF A ROSALÍA SAINDO NO MEIO DA ENTREVISTA COM MEDO DA BARATA KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/896r16W534 — (@dorlerme) December 8, 2025 Tras alejarse momentáneamente del set, Rosalía se disculpó por la interrupción y su visible pánico: “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón…”. Una vez que logró calmarse, la artista regresó a su silla y la entrevista pudo reanudarse sin mayores inconvenientes.

A pesar de que la conversación pudo finalizar, el breve clip del susto se expandió rápidamente por todas las plataformas digitales, convirtiéndose en un fenómeno viral del día.