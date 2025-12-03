3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado: "No me van a usar"

La funcionaria de la Libertad Avanza no asumirá su rol de senadora nacional, tras el escándalo que la involucra en casos de narcotráfico en su provincia. El comunicado fue compartido en X. Sin embargo, seguirá en Diputados.

Por

Villaverde no asumirá a su cargo de senadora y seguirá en Diputados.

Infobae

Lorena Villaverde presentó su renuncia a su banca en el Senado de la Nación. La rionegrina utilizó su cuenta de X para compartir un cargado mensaje en el que confirmó que no tomará el cargo. Conservará su lugar en Diputados.

Te puede interesar:

Senadora de la oposición denunció lesiones, amenazas y agresiones tras la clausura de su despacho

La decisión, que se concreta en un momento bisagra del debate legislativo, fue acompañada de una serie de frases centradas en dos pilares: una supuesta operación de la oposición y el apoyo a la gestión de Javier Milei.

En un texto que mezcló frustraciones y declaraciones de lealtad al presidente, Villaverde dejó claro que su renuncia no es un paso al costado por el escándalo que la vincula con el narcotráfico en Río Negro, sino por cuestiones personales y de estabilidad emocional.

"Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional", comienza el enunciado de Valverde en X, dirigido a Milei, en el que aduló la gestión actual: "El compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted lidera y que, sin exagerar, está marcando un antes y un después en la historia argentina".

Se ubicó en el lugar de víctima de operaciones en su contra y expresó: "En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar". Si bien el Gobierno, del que Valverde forma parte, mantiene una firme postura contraria al feminismo, la diputada mencionó que "fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política".

Sugirió la existencia de maniobras de la oposición destinadas a disciplinar a los legisladores de La Libertad Avanza: "Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio".

Embed

Intentó despegarse de las presiones que ejercen las causas a las que se la relaciona en Río Negro y, con eso, justificó el momento de su renuncia: "Lo hago porque sé que dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación".

En línea con el discurso de Javier Milei y sus seguidores, cerró: "Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado. "Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich se prepara para asumir como senadora.

Patricia Bullrich formalizó su renuncia como ministra de Seguridad para asumir como senadora

Villaverde junto a Milei. 

Villaverde, la jura que no fue: cómo se cayó su pliego y qué puede pasar ahora

Bullrich y Villarruel: primer cruce en el Senado de la Nación. 

Fuerte cruce entre Villarruel y Bullrich en el Senado: "Que sea pareja para todos"

La sesión fue celebrada este viernes. 

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes en el Senado. 

Senado: se postergó la jura de Villaverde y el diploma volverá a comisión

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

Hace 10 minutos
El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 18 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 19 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 20 minutos
play

Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, vamos a tener muchas dificultades"

Hace 46 minutos