Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado: "No me van a usar" La funcionaria de la Libertad Avanza no asumirá su rol de senadora nacional, tras el escándalo que la involucra en casos de narcotráfico en su provincia. El comunicado fue compartido en X. Sin embargo, seguirá en Diputados.







Villaverde no asumirá a su cargo de senadora y seguirá en Diputados. Infobae

Lorena Villaverde presentó su renuncia a su banca en el Senado de la Nación. La rionegrina utilizó su cuenta de X para compartir un cargado mensaje en el que confirmó que no tomará el cargo. Conservará su lugar en Diputados.

La decisión, que se concreta en un momento bisagra del debate legislativo, fue acompañada de una serie de frases centradas en dos pilares: una supuesta operación de la oposición y el apoyo a la gestión de Javier Milei.

En un texto que mezcló frustraciones y declaraciones de lealtad al presidente, Villaverde dejó claro que su renuncia no es un paso al costado por el escándalo que la vincula con el narcotráfico en Río Negro, sino por cuestiones personales y de estabilidad emocional.

"Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional", comienza el enunciado de Valverde en X, dirigido a Milei, en el que aduló la gestión actual: "El compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted lidera y que, sin exagerar, está marcando un antes y un después en la historia argentina".

Se ubicó en el lugar de víctima de operaciones en su contra y expresó: "En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar". Si bien el Gobierno, del que Valverde forma parte, mantiene una firme postura contraria al feminismo, la diputada mencionó que "fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política".

Sugirió la existencia de maniobras de la oposición destinadas a disciplinar a los legisladores de La Libertad Avanza: "Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio". Embed Señor Presidente:



Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025 Intentó despegarse de las presiones que ejercen las causas a las que se la relaciona en Río Negro y, con eso, justificó el momento de su renuncia: "Lo hago porque sé que dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación". En línea con el discurso de Javier Milei y sus seguidores, cerró: "Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado. "Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos".