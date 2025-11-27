27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Gobernadores del Norte, el Sur y la región mesopotámica trabajan en un armado común para disputar protagonismo legislativo y equilibrar el juego de fuerzas frente al Gobierno.

Por
Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Un grupo de gobernadores de distintos espacios políticos avanza en la conformación de un interbloque legislativo que represente de manera directa los intereses de las provincias. La estrategia, que sumaría también a los ex libertarios de Coherencia, apunta a consolidar una tercera fuerza en el Congreso y ganar capacidad de negociación frente al oficialismo.

El Congreso argentino se prepara para discutir la eutanasia en 2026.
Te puede interesar:

Buscan regular la eutanasia en Argentina: la UCR presentó un proyecto en Diputados

El encuentro central tuvo lugar en la Casa de Salta, donde se reunieron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Allí, Sáenz confirmó que continúan las conversaciones para darle forma al nuevo espacio: “Seguimos trabajando hace tiempo con una agenda provincial, no es novedad”, sostuvo, sin brindar mayores precisiones.

La iniciativa revela un movimiento coordinado entre mandatarios que buscan posicionarse como árbitros en el debate legislativo de los proyectos impulsados por Javier Milei. La señal política quedó reforzada en Buenos Aires, donde gobernadores del Norte Grande y la Patagonia mostraron disposición a operar en conjunto en ambas cámaras.

Sin embargo, subsisten matices internos. Jaldo anticipó que sus diputados no se integrarán al bloque Innovación Federal y que mantendrán su pertenencia al bloque Independencia, aunque dejó abierta la puerta a un interbloque que formalice el trabajo conjunto.

Figueroa fue más tajante: rechazó un interbloque para sus legisladores y confirmó que tendrán un bloque propio, La Neuquinidad, aunque admitió el diálogo permanente con otros mandatarios para articular posiciones.

El neuquino también tomó distancia de experiencias previas como Provincias Unidas y aclaró que su prioridad es estrictamente provincial. Sáenz, en cambio, buscó mostrarse integrador al señalar que los gobernadores que participaron de las conversaciones son “primos” de aquel armado federal que compitió en octubre.

Aunque no estuvo presente, Passalacqua fue incluido en la movida. Sáenz también sumó al rionegrino Alberto Weretilneck entre los seis gobernadores involucrados, pese a que a partir del 10 de diciembre no contará con representación legislativa propia.

Uno de los movimientos más observados es el del catamarqueño Raúl Jalil, quien evitó declaraciones. El peronismo intenta retenerlo dentro de Unión por la Patria, pero señales recientes indican que negocia con la Casa Rosada y evalúa redireccionar los cuatro votos que controla en Diputados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno analiza definir que las sesiones extraordinarias se extiendan hasta el 28 de febrero.

Congreso: La Libertad Avanza analiza sesiones extraordinarias en continuado hasta el 28 de febrero

El gobernador salteño busca expandir el bloque Innovación Federal.

Sáenz mueve fichas y tensiona la disputa por la primera minoría en Diputados

El Congreso renueva bancas en diciembre.

Congreso: senadores electos jurarán este viernes y los diputados lo harán el miércoles 3 de diciembre

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Los nuevos diputados mantuvieron una reunión con Martín Menem. 

La Libertad Avanza suma tres nuevos diputados y está cerca de lograr la primera minoría

Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Rating Cero

Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor
play

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.
play

De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix

play

Abel Pintos: "Me di cuenta de que estaba enamorado cuando acepté el hielo en el vino"

Pasó en América estará al aire en America TV hasta el 31 de diciembre.

Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: hasta cuándo estará y qué programa lo reemplazará

últimas noticias

En octubre el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8% (Datos del Indec)

En octubre, el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8%

Hace 22 minutos
La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

La Provincia declaró la emergencia económica y dejó pendiente la ley de financiamiento

Hace 32 minutos
Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Hace 39 minutos
Según su defensa, Makintach está más tranquila tras el jury en su contra.

La defensa de la jueza Makintach apelará su destitución ante la Corte Suprema

Hace 49 minutos
Conocé las propuestas navideñas impulsadas desde el Turismo porteño

Cómo será el Paseo de Navidad que tendrá Buenos Aires y qué actividades se pueden realizar

Hace 1 hora