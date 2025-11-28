Senado: se postergó la jura de Lorena Villaverde y el diploma volverá a comisión La rionegrina será la única senadora electa que no podrá asumir su banca este viernes. Los distintos bloques acordaron revisar su caso tras el 10 de diciembre. Por + Seguir en







Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes en el Senado.

La senadora rionegrina electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes la banca en el Senado de la Nación por la que fue electa en las elecciones legislativas nacionales, debido a que se seguirá tratando el caso por una causa de 2002 en Estados Unidos, donde se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Su diploma será revisado nuevamente por los distintos bloques que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre. La decisión se tomó luego de una reunión con la titular del Senado, Victoria Villarruel, quien separó su título y decidió postergar la definición para el último mes del año.

Ahora, la credencial de la senadora electa volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales y será tratada recién después del 10 de diciembre, cuando ya esté conformada la nueva Cámara. Tampoco podrá jurar su reemplazo.

milei-villaverde Villaverde junto a Javier Milei. El escándalo comenzó cuando salió a la luz que la rionegrina tiene una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002, y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, empresario relacionado con Federico Fred Machado.

Según indica el reglamento del Senado, los legisladores electos participan de la sesión preparatoria, ayudan a formar quorum y pueden votar los diplomas de los nuevos senadores, excepto el propio, una instancia que en este caso seguirá pendiente hasta que el cuerpo vuelva a pronunciarse.