28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Senado: se postergó la jura de Lorena Villaverde y el diploma volverá a comisión

La rionegrina será la única senadora electa que no podrá asumir su banca este viernes. Los distintos bloques acordaron revisar su caso tras el 10 de diciembre.

Por
Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes en el Senado. 

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes en el Senado. 

La senadora rionegrina electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes la banca en el Senado de la Nación por la que fue electa en las elecciones legislativas nacionales, debido a que se seguirá tratando el caso por una causa de 2002 en Estados Unidos, donde se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Te puede interesar:

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Su diploma será revisado nuevamente por los distintos bloques que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre. La decisión se tomó luego de una reunión con la titular del Senado, Victoria Villarruel, quien separó su título y decidió postergar la definición para el último mes del año.

Ahora, la credencial de la senadora electa volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales y será tratada recién después del 10 de diciembre, cuando ya esté conformada la nueva Cámara. Tampoco podrá jurar su reemplazo.

milei-villaverde
Villaverde junto a Javier Milei.

Villaverde junto a Javier Milei.

El escándalo comenzó cuando salió a la luz que la rionegrina tiene una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002, y por sus presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, empresario relacionado con Federico Fred Machado.

Según indica el reglamento del Senado, los legisladores electos participan de la sesión preparatoria, ayudan a formar quorum y pueden votar los diplomas de los nuevos senadores, excepto el propio, una instancia que en este caso seguirá pendiente hasta que el cuerpo vuelva a pronunciarse.

Por otra parte, también se habían presentado otras dos impugnaciones, contra los peronistas Martín Soria y Jorge Capitanich. Sin embargo, se acordó validar su título.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Gobernadores avanzan en un interbloque propio para ganar peso en el Congreso

Así luce el antiguo despacho de Kueider.

Senado: el antiguo despacho de Edgardo Kueider fue transformado en un oratorio

El Gobierno analiza definir que las sesiones extraordinarias se extiendan hasta el 28 de febrero.

Congreso: La Libertad Avanza analiza sesiones extraordinarias en continuado hasta el 28 de febrero

Lorena Villaverde, en el centro de las tensiones en el Senado.

Impugnación: el pliego de Villaverde no consiguió las firmas suficientes para la jura

El PRO publicó un comunicado en X. 

Tras el escándalo por el evento antivacunas en el Congreso, el PRO aclaró su "compromiso histórico con las campañas de vacunación"

Jorge Macri destacó la aprobación del Presupuesto 2026. 

Se aprobó el Presupuesto 2026 de la Ciudad: fuerte inversión en seguridad, salud y educación

Rating Cero

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.
play

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Sylvestre al levantar la estatuilla.

Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos.

Romance confirmado: apareció un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

últimas noticias

play
La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Hace 20 minutos
Además del momento en que se aplica, el tipo de sal puede marcar la diferencia. Los expertos recomiendan usar sal gruesa o en escamas, ya que su disolución es más lenta y favorece la creación de la salmuera natural en la superficie del corte.

Cuál es el truco para salar cada tipo de carne y que salga más jugoso el asado

Hace 28 minutos
play

Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

Hace 33 minutos
La historia del asesino en serie que mataba mujeres

Aterrorizó Junín y marcó un precedente clave en Argentina: de qué asesino en serie se trata

Hace 39 minutos
El caso de el chico que mide más de 2 metros a sus 15 años

Con solo 15 años alcanzó a medir más de 2 metros y un diagnóstico médico le cambió la vida: qué descubrieron

Hace 40 minutos