Senadora de la oposición denunció lesiones, amenazas y agresiones tras la clausura de su despacho

La fueguina Cándida Cristina López acusó a Victoria Villarruel de haber ingresado de manera ilegal a su oficina y cambiarle la cerradura. También apuntó contra el personal de seguridad del Senado.

Así quedó el despacho de la senadora López.

La senadora por Tierra del Fuego Cándida Cristina López presentó este lunes una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra personal de seguridad del Senado, quien le impidió el acceso a su despacho en medio de un forcejeo y una agresión física que fue constatada por el médico de la Cámara alta.

Patricia Bullrich se prepara para asumir como senadora.
Todo comenzó el viernes de la semana pasada, tras la jura de los nuevos senadores. Luego que López jurara por los “30.000 desparecidos”, la vicepresidenta Victoria Villarruel ingresó al despacho de la fueguina, cambió la cerradura, fajó la puerta y retiró la placa de senadora.

La senadora acudió este lunes al lugar junto a un cerrajero para recuperar sus objetos personales, entre ellos su computadora, pero el personal de seguridad del Senado le impidió el acceso, lo que desencadenó en el forcejeo y la agresión física.

"Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo", señaló López.

denuncia senado

"Los dueños del Senado de la Nación son los senadores, no la vicepresidenta. Ninguna autoridad puede impedir que un legislador acceda a su lugar de trabajo", agregó la senadora.

La lesión fue constatada por el Dr. Gustavo Apreda, médico del Senado, quien describió un "hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 x 3 cm". La senadora fueguina también presentó dolores internos en su brazo derecho.

"Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia", concluyó López.

