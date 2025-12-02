Interna libertaria: Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada La diputada cuestionada por sus haber estado involucrada en una causa de narcotráfico en Estados Unidos hace 24 años, ahora decidió no renunciar a su banca. Por + Seguir en







Lorena Villaverde.

La diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde dio un giro inesperado al retirar la renuncia que había presentado en la Cámara baja. La decisión sugiere que la legisladora por Río Negro no asumirá la banca que le correspondía en el Senado, optando por mantener su actual mandato ante las serias objeciones y la falta de garantías para la ratificación de su pliego.

El retorno de Villaverde a Diputados se materializa después de que su expediente para asumir como senadora por la minoría rionegrina fuera devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales (CAC). Este movimiento, impulsado por la oposición en la sesión preparatoria, evidenció la ausencia de votos necesarios para asegurar su juramento. La legisladora habría sopesado que el riesgo de rechazo total era mayor que la seguridad de continuar en su cargo actual.

Fuentes parlamentarias confirmaron que, pese a haber iniciado el proceso de dimisión, la diputada revirtió el trámite en las últimas horas. La especulación se centró en la alta probabilidad de que el interbloque de la oposición, especialmente la Unión Cívica Radical (UCR), frenara cualquier intento de convalidar su pliego en la Cámara alta.

La permanencia en Diputados garantiza a Villaverde la continuidad de sus fueros y su sueldo por los dos años restantes de su mandato.

La continuidad de Villaverde en la Cámara baja impacta directamente en el desarrollo de la sesión de este miércoles, donde se elegirán las nuevas autoridades de Diputados. Si bien la presencia de la rionegrina suma un voto crucial para La Libertad Avanza, se anticipa que su figura será el foco principal de las críticas y cuestionamientos de la oposición durante los discursos políticos permitidos.

Este miércoles a las 11 Villaverde ingresará al recinto de la Cámara de Diputados, no ya como una futura senadora, sino como la diputada que mantuvo su banca tras una frustrada movida política. Su futuro en la Cámara dependerá ahora de la resolución de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que podría seguir examinando su pliego a pesar de su retractación.