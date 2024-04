Lilia Lemoine: "La izquierda odia a los ricos y trata a los empresarios como delincuentes"

"Son el partido que peor representa a los trabajadores, por eso no pasan del 2%", agregó

Entonces, en referencia a la Marcha Universitaria Federal de este martes, sostuvo: "No paran de reiterar un reclamo por la educación pública basado en cuestiones políticas porque el Presidente jamás dijo que fuera a cerrar o a desfinanciar la universidad pública". Luego, agregó: "Ya se pagó y se pagó el doble que el presupuesto de 2023, así que dejen de mentir".

En ese sentido, ahondó en la gestión de Javier Milei sobre la cual indicó que "no hace populismo con la baja de impuestos". "Este Gobierno empezó por el equilibrio fiscal, porque si no se baja el gasto público hay que emitir, que significa generar inflación, que es el impuesto más crudo, más cruel y más injusto de todos porque afecta a los más pobres", afirmó.

"Esto a la izquierda no le importa porque la izquierda no representa a los trabajadores y a los pobres. Simplemente odian a los ricos y no sé como desde el odio se puede construir", añadió reiterando su crítica contra la bancada presidida por Myriam Bregman.

"Si una pyme cierra no deja de trabajar solo el empresario, se quedan sin trabajar todos los empleados y deja de recibir el Estado el tributo que necesita para que con impuestos se mantenga la educación pública y todo el gasto estatal que tanto a la izquierda le gusta", concluyó.