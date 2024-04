Unión por la Patria criticó a los diputados que no dieron quórum: "Más hipócritas no se consigue"

Desde el principal bloque opositor apuntaron contra los legisladores que "estuvieron en la marcha" pero no bajaron al recinto para debatir el presupuesto de las universidades. "Menos palabras, más acción", reclamaron.

Luego de que la sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir el presupuesto universitario, entre otros temas, fracasara por falta de quórum, el bloque de Unión por la Patria (UxP) calificó de "hipócritas" e "irresponsables" a los legisladores que participaron de la marcha de este martes pero no bajaron al recinto.

Una vez que se cayó la sesión, se habilitaron las expresiones en minoría y tomó la palabra el presidente de la bancada de UxP, Germán Martínez, como representante del espacio que la había solicitado. "Nosotros no tenemos problema de que todos los que están atrás de las cortinas puedan entrar, e inclusive pueden hablar si quieren. No hace falta que estén allí", aclaró con ironía.

"La comunidad universitaria que ayer se convocó en una marcha verdaderamente histórica y multitudinaria necesitaba una expresión del recinto proporcional a la magnitud de la convocatoria. Algunos entendieron esa convocatoria", agregó en alusión a los legisladores presentes.

"Otros, lamentablemente, siguen eligiendo estar a escondidas atrás de las cortinas, en oficinas oscuras, negociando con el poder de turno en lugar de estar aquí sentados asumiendo la agenda que el pueblo argentino necesita que traigamos a este recinto", sostuvo Martínez.

"No haber tenido quórum, haber llegado tarde o no haber venido es una irresponsabilidad de los diputados y de las diputadas que tienen la obligación de representar al 100% de las preocupaciones de las argentinas y argentinos", subrayó.

Calladitos y escondidos atrás de las cortinas, diputadas/os le dieron la espalda al pueblo y a la educación pública. Ayer se hacían los comprometidos en la marcha federal universitaria, hoy voltean la sesión para tratar el presupuesto educativo. Más hipócritas no se consigue. pic.twitter.com/Xzifr9xfa9 — Pablo Carro (@PabloCarroOk) April 24, 2024

La chicana apuntó contra los bloques del PRO y La Libertad Avanza (LLA), pero también contra parte de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) y la Coalición Cívica (CC) que no se presentaron a sesionar a pesar de haber expresado su respaldo a la Marcha Federal Universitaria.

"Calladitos y escondidos atrás de las cortinas, diputadas/os le dieron la espalda al pueblo y a la educación pública. Ayer se hacían los comprometidos en la Marcha Federal Universitaria, hoy voltean la sesión para tratar el presupuesto educativo. Más hipócritas no se consigue", señaló en X el diputado cordobés Pablo Carro (UxP), quien más temprano había pedido "menos palabras, más acción".

En el mismo sentido se expresó la legisladora Vanesa Siley: "Oposición mentirosa, que sale a marchar un martes por la Universidad y cuando tiene en sus manos resolver el problema de presupuesto, no va a sesionar a la Cámara de Diputados. La gente no come vidrio, el Pueblo todo lo ve", posteó en la misma red social.