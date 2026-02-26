$LIBRA: la pericia al celular de Mauricio Novelli confirmó que mantenía conversaciones con Javier Milei El análisis realizado por la DATIP al teléfono móvil del empresario imputado arrojó también interacciones con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y con el consultor Hayden Davis. Por + Seguir en







Mauricio Novelli junto a Javier Milei. Instagram @mauricionovelliok

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) presentó el informe pericial sobre los dispositivos de los imputados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales en el marco de la investigación por la criptomoneda $LIBRA. El estudio, solicitado por el fiscal Eduardo Taiano, confirmó la existencia de comunicaciones registradas entre el presidente Javier Milei y el empresario Novelli.

Mediante una "extracción lógica y física" de los equipos, los peritos recuperaron conversaciones, registros de llamadas y actividad en aplicaciones de mensajería. Según informó Vanesa Petrillo en Ámbito, las interacciones se encuentran "registradas en el período objeto de análisis" e incluyen también contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros implicados, como el consultor Hayden Davis.

El análisis técnico determinó que Javier Milei y Novelli mantenían una "relación previa a los hechos aquí investigados". Esta conclusión se apoya en el hallazgo de archivos de video creados en 2021 en los que se visualiza al mandatario, lo que permite reconstruir el vínculo preexistente entre ambos antes del lanzamiento del activo digital.

La labor pericial "se limita a la identificación, extracción y descripción de la evidencia digital", sin emitir juicios de valor sobre la relevancia penal. Asimismo, remarcaron que "la integridad de los datos fue verificada mediante herramientas de validación forense", garantizando así la cadena de custodia de la prueba.

Los peritos detectaron maniobras de eliminación de mensajes Un eje central del informe advierte sobre la detección de "eventos compatibles con borrado de contenido" en los dispositivos analizados. Los peritos dejaron constancia de que, si bien se identificaron "registros de eliminación de mensajes", el uso de metadatos permitió reconstruir parte de la actividad que ya no resultaba visible para el usuario.