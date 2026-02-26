26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

$LIBRA: la pericia al celular de Mauricio Novelli confirmó que mantenía conversaciones con Javier Milei

El análisis realizado por la DATIP al teléfono móvil del empresario imputado arrojó también interacciones con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y con el consultor Hayden Davis.

Por
Mauricio Novelli junto a Javier Milei.

Mauricio Novelli junto a Javier Milei.

Instagram @mauricionovelliok

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) presentó el informe pericial sobre los dispositivos de los imputados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales en el marco de la investigación por la criptomoneda $LIBRA. El estudio, solicitado por el fiscal Eduardo Taiano, confirmó la existencia de comunicaciones registradas entre el presidente Javier Milei y el empresario Novelli.

La Justicia ratificó la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma.
Te puede interesar:

Fentanilo contaminado: ratificaron la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma

Mediante una "extracción lógica y física" de los equipos, los peritos recuperaron conversaciones, registros de llamadas y actividad en aplicaciones de mensajería. Según informó Vanesa Petrillo en Ámbito, las interacciones se encuentran "registradas en el período objeto de análisis" e incluyen también contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros implicados, como el consultor Hayden Davis.

El análisis técnico determinó que Javier Milei y Novelli mantenían una "relación previa a los hechos aquí investigados". Esta conclusión se apoya en el hallazgo de archivos de video creados en 2021 en los que se visualiza al mandatario, lo que permite reconstruir el vínculo preexistente entre ambos antes del lanzamiento del activo digital.

La labor pericial "se limita a la identificación, extracción y descripción de la evidencia digital", sin emitir juicios de valor sobre la relevancia penal. Asimismo, remarcaron que "la integridad de los datos fue verificada mediante herramientas de validación forense", garantizando así la cadena de custodia de la prueba.

Los peritos detectaron maniobras de eliminación de mensajes

Un eje central del informe advierte sobre la detección de "eventos compatibles con borrado de contenido" en los dispositivos analizados. Los peritos dejaron constancia de que, si bien se identificaron "registros de eliminación de mensajes", el uso de metadatos permitió reconstruir parte de la actividad que ya no resultaba visible para el usuario.

El documento precisa que existen conversaciones que "si bien en parte fueron recuperadas, contienen mensajes que están borrados". Este fenómeno se visualiza en el informe mediante símbolos de "papelera", mientras que otros ítems presentan indicadores en rojo que señalan la cantidad de datos eliminados que la técnica forense logró rescatar.

Tras el peritaje, el fiscal Taiano requirió a la Casa Rosada información sobre un presunto acuerdo "confidencial" con Hayden Davis para asesoramiento tecnológico. Ahora, la Justicia deberá evaluar el contenido de los mensajes —actualmente bajo reserva en anexos— para determinar si los eventos de borrado configuran una conducta de relevancia criminal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hallan sana y salva a la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan secuestro

Hallan sana y salva a Diana Ospina, la argentina que estuvo desaparecida en Bogotá: investigan si fue un secuestro

play

Felipe Pettinato se negó a declarar en el inicio del juicio por la muerte de su neurólogo

play

Tragedia en Villa Gesell: murió otro joven al caer con su moto en los médanos

Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche (LLA) y Romina Monzón, familiar de una víctima de asesinato.

El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado y avanza en el Congreso

“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Tania Suárez y Néstor Maldonado.

Liberaron a Néstor Maldonado, el único acusado por el caso Tania Suárez: "Cosechamos justicia"

Rating Cero

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

últimas noticias

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Hace 14 minutos
play

Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

Hace 17 minutos
Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

Hace 37 minutos
play
Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.

Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Hace 44 minutos
El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.

En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

Hace 1 hora