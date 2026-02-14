14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Un año de $Libra: no hay indagados en el caso que se abrió tras un posteo de Javier Milei

¿Hubo coimas detrás del posteo presidencial? La Justicia rastrea la trazabilidad de billeteras virtuales para determinar si el entorno de Hayden Davis pagó por la promoción de la criptomoneda $Libra. De las fotos en Casa Rosada a las cajas de seguridad vaciadas en Martínez: los detalles de una estafa millonaria que aún no tiene indagados.

Ariel Zak
Por
Ariel Zak
A un año del escándalo cripto

A un año del escándalo cripto, la Justicia avanzó a paso lento en la investigación. 

Hayden Davis es inquieto. Habla rápido. Se aburre en seguida. Le gusta el riesgo. Y vincularse con el poder. Así lo describe alguien que lo trató. Se mueve en un mundo donde todo se paga, por lo general a través de herramientas virtuales. Y ahí, la fuente hace un punto. "Eso es lo que deberías indagar —dice—, si pagó, cuánto pagó y a quién le pagó para que (Javier) Milei posteara lo que posteó sobre (la criptomoneda) Libra". Si coimeó o no coimeó, esa es la cuestión. Y advierte: “si eso pasó, tendrás que reconstruir trazabilidad a través de billeteras virtuales”.

El mandatario remarcó el avance del proyecto libertario en el Congreso.
Te puede interesar:

El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil: "Durante 40 años evitaron la discusión"

Pero vayamos por partes. Porque en el camino pueden estar las repuestas

Hace un año, el presidente Javier Milei subió un posteo a su cuenta de X. Dio a conocer la existencia de la criptomoneda $Libra. "La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el presidente en su cuenta verificada como “gubernamental”. Incluyó en la publicación la dirección del sitio vivalalibertadproject y el contrato de $Libra.

image

Se trataba de una criptomoneda desconocida hasta ese momento. Cientos de miles de personas se enteraron de su existencia. Ante ojos del mundo, el valor se disparó. Pasó de 0,3 a casi 5 dólares. Luego se desplomó tras una maniobra conocida como "tirón del alfombra": los que habían comprado barato —los primeros, quizás con información privilegiada— vendieron caro. Unos pocos se hicieron de jugosas ganancias, calculadas en más de 200 millones de dólares. No hubo dinero para "pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". A pesar de lo que había posteado Milei.

Cómo llegó el presidente a postear la existencia de $Libra es una pregunta que aún debe responder la investigación judicial. Está delegada en el fiscal Eduardo Taiano por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pistas sobran.

El 30 de enero del año pasado, por caso, el presidente publicó en su cuenta de X una foto con Davis en la Casa Rosada. El joven Davis luce sonriente mientras a Milei se lo ve con su postura clásica, los dedos pulgares levantados, la mirada hacia arriba apuntada al celular que toma la selfie y la boca presionada y hacia adelante. “Hoy mantuvimos una interesante charla con el empresario Hyden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!", decía el texto con el que acompañó la foto.

image

El periodista Mariano Vidal, en el diario Clarín, informó además que ese día el Presidente y Davis habrían suscrito un acuerdo confidencial. Firmado "en el marco de las colaboraciones entre el gobierno argentino y Kelsier Ventures para desarrollar negocios vinculados a la tokenización" y a la tecnología blockchain, contratos inteligentes y criptomonedas.

La reunión del 30 de enero la había solicitado alguien que Milei y Davis tenían en común: el criptobró Mauricio Novelli, exempleador del presidente y de otras figuras de su espacio, como José Luis Espert, en una escuela de traders. La investigación judicial —pero sobre todo la que llevó adelante la Comisión Investigadora de Libra en el Congreso— detectó millonarios movimientos de dinero entre billeteras virtuales atribuidas a Davis y otras supuestamente manipuladas por Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

En el principal dictamen de Taiano sobre el caso, en noviembre pasado, el fiscal se refirió a transacciones ocurridas el 4 de febrero del 2025, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. Las atribuyó a Davis y dijo: "Podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados, ya que la intermediación detectada podría haber facilitado incluso rampas de salida a dinero fiduciario para evitar el rastreo en la blockchain correspondiente". En el mismo escrito señaló que la fecha coincidía con aquella en la que Novelli abrió cajas de seguridad en un banco con sede en Martínez, provincia de Buenos Aires.

“Pagos indirectos a funcionarios públicos” es una forma elegante de hablar de dádivas o coimas.

Las transacciones entre billeteras atribuidas a Davis y Novelli habrían estado intermediadas por otras. Una estaría bajo el nombre de un joven influencer cripto conocido como Camilo Rodríguez Blanco. Otra a nombre de un jubilado de 75 años llamado Orlando Mellino. Con aportes de especialistas, la comisión legislativa le aportó a la justicia un nombre más: el de Matías Mario Mudry. También habría oficiado de intermediario.

En un principio, el juez Martínez de Giorgi había dictado órdenes de no innovar sobre los bienes de Novelli, su madre, su hermana, Terrones Godoy y el exfuncionario Sergio Daniel Morales, que también aparece en escena junto con los criptobros del presidente. La medida alcanzaba los bienes de Mellino, Hayden Davis y Rodríguez Blanco. Pero la Cámara Federal porteña cambió esa medida. A pedido de los imputados, la transformó en embargos. Ahora el juez Martínez de Giorgi debe calcular —por segunda vez— el valor de los embargos. Es que la primera vez que lo hizo quedó lejos del monto estimado de la estafa. Fueron las querellas, principalmente la encabezada por el abogado Nicolás Rechanik, las que lograron que se ordenara aumentar el valor.

image

La madre y la hermana de Novelli, Alicia Rafaele y Pía Novelli, aparecen en la causa porque quedaron inmortalizadas por las cámaras de seguridad de una sucursal del Banco Galicia en Martínez. Las imágenes las muestran manipulando cajas de seguridad junto al joven Mauricio. Era el 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de $Libra. El detalle jugoso, fruto de informes periciales, es que llegaron con bolsos y valijas llenas y se fueron con ellos vacíos. El 17 de febrero, primer día hábil después de estallar el escándalo, volvieron a primera hora. Entraron con los bolsos vacíos y salieron con ellos abultados. Cuando la Justicia llegó finalmente a esas cajas, en marzo último, estaban vacías.

Por si faltara más, varios imputados andan paseando por el mundo. Martín Romeo, uno de los impulsores de otra de las querellas, reveló este viernes en Radio 10 Terrones Godoy está fuera del país y ubicó a Morales en Costa Rica, de luna de miel. De este último exfuncionario, agregó que en su paso por la Comisión Nacional de Valores debió haber evitado que pasen estafas como lo habría sido la de Libra.

Pasó un año del inicio de la causa. Todavía no hay ni un solo indagado. Nadie ofreció una explicación razonable. La Oficina Anticorrupción intentó desvincular a Milei de los hechos pero no hizo más que agigantar las sospechas. Y entonces es imposible no volver a hacerse la pregunta: ¿cómo hizo Davis para lograr que Milei se prestara a postear el contrato de $Libra? El joven inquieto no se conformó con tener una foto con el presidente con sus pulgares para arriba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el oficialismo.

El oficialismo logró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: La industria del juicio llega a su fin

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: "La industria del juicio llega a su fin"

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación en el Senado.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un avance histórico"

Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.

Miles de manifestantes rechazaron la reforma laboral en distintas ciudades del país

play

Kicillof tildó de "indignante" el acuerdo con Estados Unidos: "Son unos chantas vendepatria, no negociaron nada"

El asesor presidencial Demian Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica tras las denuncias por los sobreprecios

El asesor presidencial Reidel renunció al directorio de Nucleoeléctrica

Rating Cero

La periodista Isabel González indicó que el acercamiento no sería reciente, sino que llevaría meses gestándose.

¿Nueva relación? Por qué razón la ex pareja de Ezequiel Garay volvió a ser tendencia en España

La historia de Judit Polgár en Netflix. 
play

Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

Luciano Castro tiene fecha de vuelta a la actuación

Revelaron cuándo tendrá que volver a trabajar Luciano Castro tras la internación

El show de Bad Bunny en River se adelantará una hora. 

Cambian el horario del show de Bad Bunny en River: los motivos y cuándo arrancará

Un repaso por 100 años de historia: ¿Cómo pasamos de las salas silenciosas del cine mudo al streaming en el celular? 

Día Mundial del Cine: ¿cómo cambió la forma de ver películas en 100 años?

Bad Bunny volvió a hacer emocionar y bailar a sus seguidores en River.

Las mejores fotos del primer show de Bad Bunny en River

últimas noticias

La periodista Isabel González indicó que el acercamiento no sería reciente, sino que llevaría meses gestándose.

¿Nueva relación? Por qué razón la ex pareja de Ezequiel Garay volvió a ser tendencia en España

Hace 27 minutos
Las experiencias que proponen volver al diálogo.

Día de los Enamorados: la experiencia que propone volver a los encuentros cara a cara y decirle adiós a las apps de citas

Hace 28 minutos
play
La historia de Judit Polgár en Netflix. 

Es uno de los documentales más destacados para 2026, está en Netflix y dura una hora y media

Hace 29 minutos
A un año del escándalo cripto, la Justicia avanzó a paso lento en la investigación. 

Un año de $Libra: no hay indagados en el caso que se abrió tras un posteo de Milei

Hace 41 minutos
Los centros de detención tendrian una capacidad para hasta 10 mil personas. 

Las fuerzas ICE en Estados Unidos planean invertir u$s40.000 millones en centros de detención

Hace 48 minutos