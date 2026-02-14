Un año de $Libra: no hay indagados en el caso que se abrió tras un posteo de Javier Milei

¿Hubo coimas detrás del posteo presidencial? La Justicia rastrea la trazabilidad de billeteras virtuales para determinar si el entorno de Hayden Davis pagó por la promoción de la criptomoneda $Libra. De las fotos en Casa Rosada a las cajas de seguridad vaciadas en Martínez: los detalles de una estafa millonaria que aún no tiene indagados.

Hayden Davis es inquieto. Habla rápido. Se aburre en seguida. Le gusta el riesgo. Y vincularse con el poder. Así lo describe alguien que lo trató . Se mueve en un mundo donde todo se paga, por lo general a través de herramientas virtuales. Y ahí, la fuente hace un punto. "Eso es lo que deberías indagar —dice—, si pagó, cuánto pagó y a quién le pagó para que (Javier) Milei posteara lo que posteó sobre (la criptomoneda) Libra" . Si coimeó o no coimeó, esa es la cuestión. Y advierte: “si eso pasó, tendrás que reconstruir trazabilidad a través de billeteras virtuales”.

Hace un año, el presidente Javier Milei subió un posteo a su cuenta de X. Dio a conocer la existencia de la criptomoneda $Libra. " La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió el presidente en su cuenta verificada como “gubernamental”. Incluyó en la publicación la dirección del sitio vivalalibertadproject y el contrato de $Libra.

Se trataba de una criptomoneda desconocida hasta ese momento. Cientos de miles de personas se enteraron de su existencia. Ante ojos del mundo, el valor se disparó. Pasó de 0,3 a casi 5 dólares. Luego se desplomó tras una maniobra conocida como "tirón del alfombra": los que habían comprado barato —los primeros, quizás con información privilegiada— vendieron caro. Unos pocos se hicieron de jugosas ganancias, calculadas en más de 200 millones de dólares. No hubo dinero para "pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". A pesar de lo que había posteado Milei.

Cómo llegó el presidente a postear la existencia de $Libra es una pregunta que aún debe responder la investigación judicial. Está delegada en el fiscal Eduardo Taiano por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pistas sobran.

El 30 de enero del año pasado, por caso, el presidente publicó en su cuenta de X una foto con Davis en la Casa Rosada. El joven Davis luce sonriente mientras a Milei se lo ve con su postura clásica, los dedos pulgares levantados, la mirada hacia arriba apuntada al celular que toma la selfie y la boca presionada y hacia adelante. “Hoy mantuvimos una interesante charla con el empresario Hyden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!", decía el texto con el que acompañó la foto.

El periodista Mariano Vidal, en el diario Clarín, informó además que ese día el Presidente y Davis habrían suscrito un acuerdo confidencial. Firmado "en el marco de las colaboraciones entre el gobierno argentino y Kelsier Ventures para desarrollar negocios vinculados a la tokenización" y a la tecnología blockchain, contratos inteligentes y criptomonedas.

La reunión del 30 de enero la había solicitado alguien que Milei y Davis tenían en común: el criptobró Mauricio Novelli, exempleador del presidente y de otras figuras de su espacio, como José Luis Espert, en una escuela de traders. La investigación judicial —pero sobre todo la que llevó adelante la Comisión Investigadora de Libra en el Congreso— detectó millonarios movimientos de dinero entre billeteras virtuales atribuidas a Davis y otras supuestamente manipuladas por Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

En el principal dictamen de Taiano sobre el caso, en noviembre pasado, el fiscal se refirió a transacciones ocurridas el 4 de febrero del 2025, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. Las atribuyó a Davis y dijo: "Podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados, ya que la intermediación detectada podría haber facilitado incluso rampas de salida a dinero fiduciario para evitar el rastreo en la blockchain correspondiente". En el mismo escrito señaló que la fecha coincidía con aquella en la que Novelli abrió cajas de seguridad en un banco con sede en Martínez, provincia de Buenos Aires.

“Pagos indirectos a funcionarios públicos” es una forma elegante de hablar de dádivas o coimas.

Las transacciones entre billeteras atribuidas a Davis y Novelli habrían estado intermediadas por otras. Una estaría bajo el nombre de un joven influencer cripto conocido como Camilo Rodríguez Blanco. Otra a nombre de un jubilado de 75 años llamado Orlando Mellino. Con aportes de especialistas, la comisión legislativa le aportó a la justicia un nombre más: el de Matías Mario Mudry. También habría oficiado de intermediario.

En un principio, el juez Martínez de Giorgi había dictado órdenes de no innovar sobre los bienes de Novelli, su madre, su hermana, Terrones Godoy y el exfuncionario Sergio Daniel Morales, que también aparece en escena junto con los criptobros del presidente. La medida alcanzaba los bienes de Mellino, Hayden Davis y Rodríguez Blanco. Pero la Cámara Federal porteña cambió esa medida. A pedido de los imputados, la transformó en embargos. Ahora el juez Martínez de Giorgi debe calcular —por segunda vez— el valor de los embargos. Es que la primera vez que lo hizo quedó lejos del monto estimado de la estafa. Fueron las querellas, principalmente la encabezada por el abogado Nicolás Rechanik, las que lograron que se ordenara aumentar el valor.

La madre y la hermana de Novelli, Alicia Rafaele y Pía Novelli, aparecen en la causa porque quedaron inmortalizadas por las cámaras de seguridad de una sucursal del Banco Galicia en Martínez. Las imágenes las muestran manipulando cajas de seguridad junto al joven Mauricio. Era el 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de $Libra. El detalle jugoso, fruto de informes periciales, es que llegaron con bolsos y valijas llenas y se fueron con ellos vacíos. El 17 de febrero, primer día hábil después de estallar el escándalo, volvieron a primera hora. Entraron con los bolsos vacíos y salieron con ellos abultados. Cuando la Justicia llegó finalmente a esas cajas, en marzo último, estaban vacías.

Por si faltara más, varios imputados andan paseando por el mundo. Martín Romeo, uno de los impulsores de otra de las querellas, reveló este viernes en Radio 10 Terrones Godoy está fuera del país y ubicó a Morales en Costa Rica, de luna de miel. De este último exfuncionario, agregó que en su paso por la Comisión Nacional de Valores debió haber evitado que pasen estafas como lo habría sido la de Libra.

Pasó un año del inicio de la causa. Todavía no hay ni un solo indagado. Nadie ofreció una explicación razonable. La Oficina Anticorrupción intentó desvincular a Milei de los hechos pero no hizo más que agigantar las sospechas. Y entonces es imposible no volver a hacerse la pregunta: ¿cómo hizo Davis para lograr que Milei se prestara a postear el contrato de $Libra? El joven inquieto no se conformó con tener una foto con el presidente con sus pulgares para arriba.