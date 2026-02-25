Fentanilo contaminado: ratificaron la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la medida contra José Maiorano, quien permanece imputado en la causa. Los jueces consideraron "inadmisible" un planteo de su defensa. Por + Seguir en







La Justicia ratificó la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico del laboratorio HLB Pharma, José Maiorano, en el marco de la investigación por la administración de fentanilo contaminado en hospitales y clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, por el cual se registraron casi 100 muertos.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo se opusieron a un pedido de la defensa de Maiorano por considerarlo "inadmisible". El integrante de HLB Pharma está imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que tuvo como resultado el fallecimiento de pacientes, "en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".

En este marco, permanece detenido desde el 25 de septiembre de 2025 luego de una orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación.

Fentanilo La Justicia ratificó la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma. En tanto, al dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A., Ariel García Furfaro, se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, mediante "la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta", el cual se encontraba "destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024".

La contaminación del fentanilo se comenzó a investigar tras la alarma del Hospital Italiano de La Plata a mediados de abril de 2025, donde se descubrió que las ampollas de esta droga elaboradas por HLB Pharma contenían dos peligrosas bacterias, Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, que resultaron ser resistentes a los tratamientos convencionales.