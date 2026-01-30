Caso $LIBRA: se conoció un contrato confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei El documento fue firmado en Casa Rosada en los últimos días de enero de 2025, previo al lanzamiento de la criptomoneda. Desde la oposición denunciaron que el mandatario ocultó información y pidieron reactivar la Comisión Investigadora. Por + Seguir en







Hayden Davis y su foto con Javier Milei.

Un acuerdo confidencial firmado por Javier Milei y Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA, en el que el empresario estadounidense ofrece sus servicios al mandatario argentino sin una contraprestación, se hizo público este viernes y reavivó el escándalo, con nuevas denuncias de la oposición que reclaman que el Presidente mintió y ocultó información.

Sofía Caram, panelista de Argenzuela, por C5N, dio detalles del caso. "Hoy se cumple el primer aniversario de la firma de un contrato que descubrió la Comisión Investigadora", señaló la periodista. El servicio ofrecido por el estadounidense fue un "asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial", y el documento establece que el trabajo fue "ad honorem".

"El contrato, que no conocíamos, se dio en el marco de un viaje relámpago de Hayden Davis a la República Argentina: llegó a Ezeiza, estuvo menos de 40 horas en el país. Está registrado el ingreso oficial a Casa Rosada y figuran, también, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que son quienes unieron al Presidente con el experto en criptomonedas", indicó Caram sobre el encuentro entre el presidente y el empresario.

Por su parte, en referencia a la investigación, Mauro Federico aseguró que "está todo a disposición de la Justicia". Y sumó: "Está dada toda la trazabilidad de las billeteras a las que deben pedirle que les den la identidad". Sin embargo, sostuvo que aún no se avanzó "porque está involucrado no solo el Presidente, sino también el titular de la Cámara de Diputados", Martín Menem.

El escándalo $LIBRA se reavivó y la oposición reclama celeridad a la Justicia: "Ya no tiene excusas" Luego de que se conociera el documento replicado por Clarín, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, y quien fuera titular de la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara Baja, denunció que el Presidente "mintió y ocultó un acuerdo firmado" y aseguró que ahora "la Justicia ya no tiene excusas".

"Queda probado que hubo una relación previa, directa y formal entre ambos. $LIBRA no fue algo casual ni un hecho aislado. Durante todo 2025, el Presidente negó ese vínculo y ocultó información de carácter público", reclamó Ferraro en su cuenta de X.