30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Caso $LIBRA: se conoció un contrato confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei

El documento fue firmado en Casa Rosada en los últimos días de enero de 2025, previo al lanzamiento de la criptomoneda. Desde la oposición denunciaron que el mandatario ocultó información y pidieron reactivar la Comisión Investigadora.

Por
Hayden Davis y su foto con Javier Milei.

Hayden Davis y su foto con Javier Milei.

Un acuerdo confidencial firmado por Javier Milei y Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA, en el que el empresario estadounidense ofrece sus servicios al mandatario argentino sin una contraprestación, se hizo público este viernes y reavivó el escándalo, con nuevas denuncias de la oposición que reclaman que el Presidente mintió y ocultó información.

Cuba necesitaba el petróleo venezolano para mantener activa su economía.
Te puede interesar:

El Gobierno le recomendó a los argentinos que no viajen a Cuba

Sofía Caram, panelista de Argenzuela, por C5N, dio detalles del caso. "Hoy se cumple el primer aniversario de la firma de un contrato que descubrió la Comisión Investigadora", señaló la periodista. El servicio ofrecido por el estadounidense fue un "asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial", y el documento establece que el trabajo fue "ad honorem".

"El contrato, que no conocíamos, se dio en el marco de un viaje relámpago de Hayden Davis a la República Argentina: llegó a Ezeiza, estuvo menos de 40 horas en el país. Está registrado el ingreso oficial a Casa Rosada y figuran, también, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que son quienes unieron al Presidente con el experto en criptomonedas", indicó Caram sobre el encuentro entre el presidente y el empresario.

Por su parte, en referencia a la investigación, Mauro Federico aseguró que "está todo a disposición de la Justicia". Y sumó: "Está dada toda la trazabilidad de las billeteras a las que deben pedirle que les den la identidad". Sin embargo, sostuvo que aún no se avanzó "porque está involucrado no solo el Presidente, sino también el titular de la Cámara de Diputados", Martín Menem.

El escándalo $LIBRA se reavivó y la oposición reclama celeridad a la Justicia: "Ya no tiene excusas"

Luego de que se conociera el documento replicado por Clarín, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, y quien fuera titular de la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara Baja, denunció que el Presidente "mintió y ocultó un acuerdo firmado" y aseguró que ahora "la Justicia ya no tiene excusas".

"Queda probado que hubo una relación previa, directa y formal entre ambos. $LIBRA no fue algo casual ni un hecho aislado. Durante todo 2025, el Presidente negó ese vínculo y ocultó información de carácter público", reclamó Ferraro en su cuenta de X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

Todos los documentos deberán llevar la leyenda el año de la grandeza.

El Gobierno declaró al 2026 como "El Año de la Grandeza"

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

play

Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la crisis económica: "Estamos viviendo una debacle"

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

Javier Milei encabezó el acto.

Milei ratificó su alineamiento con Trump: "El mundo empezó a recuperar la cordura con su aporte"

Rating Cero

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

La actriz falleció este viernes a los 71 años.
play

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Esta película británica se estrenó en Netflix en 2018.
play

Netflix: dura 2 horas, se lanzó hace menos de 10 años y es una joyita que no vieron todos

Tras el reality, el cantante enfrentó conflictos contractuales que retrasaron el lanzamiento de material propio.
play

Qué fue de la vida de Francisco Benítez, cantante con tartamudez: pocos saben su vida tras ganar La Voz Argentina

Las dos amigas mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente.
play

Hoy en Netflix: la película que roza lo prohibido y tenés que ver lejos de niños

Los movimientos recientes y el cambio en la dinámica familiar terminaron por confirmar el desenlace. 

Un famoso futbolista comenzó los trámites de divorcio: ¿qué pasó?

últimas noticias

Evangelina Anderson, entre el amor y la soltería. 

Evangelina Anderson mandó al frente a Martín Demichelis: "Intentó volver un montón de veces"

Hace 11 minutos
Artemis II despegará con destino hacia la Luna.

La NASA postergó el despegue de Artemis II hacia la Luna

Hace 22 minutos
Antes de que termine febrero, la mayoría de las provincias del país comenzarán el ciclo lectivo 2026.

La canasta escolar aumentó un 26%: cuánto cuesta armar la mochila este año

Hace 54 minutos
play
La actriz falleció este viernes a los 71 años.

"Pensé que teníamos tiempo": la emotiva despedida de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara

Hace 1 hora
Delcy anunció una amnistía general ante el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Hace 1 hora