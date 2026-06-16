16 de junio de 2026 Inicio
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La tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel suma un nuevo capítulo por las celebraciones del Día de la Bandera

La vicepresidenta recrudeció su postura contra el oficialismo y desafía a Karina por la invitación al acto patrio en Rosario. Los ataques de la castrense a Manuel Adorni en medio de la desesperación del gobierno para intentar evitar que el Congreso apruebe la moción de censura contra el ex vocero.

Tatiana Scorciapino
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Tatiana Scorciapino
Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

Como si el frente opositor para destituir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no fuese suficiente, el Ejecutivo inauguró un nuevo capítulo en su interminable disputa entre los dos ex socios electorales que desde hace tiempo mantienen una rivalidad poca veces experimentada. Definitivamente eyectada del oficialismo, Victoria Villarruel dejó de lado la pasividad con la que gustó ponderar su gestión frente a la presidencia del Senado y salió sin rodeos a apuntar contra Javier Milei y su entorno.

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En el marco del acto por la celebración del Día de la Bandera, que tendrá lugar este sábado en Rosario y contará con la presencia del anfitrión, Maximiliano Pullaro, desde el entorno de la vicepresidenta hicieron saber sus intenciones de asistir al evento pese a un posible encuentro entre el binomio presidencial. Aunque aún no recibió la invitación -sus laderos aún no saben si el protocolo ceremonial está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia o de la provincia-, desde el entorno de la ex diputada porteña hicieron trascender que la castrense no teme represalias por sus dichos contra el jefe de gabinete. “Que se la cruce de frente”, dijeron desafiantes desde el Senado.

En Casa Rosada, por su parte, hacen saber que no van a invitar a la vicepresidenta a ninguno de los actos institucionales que formen parte de la agenda estatal, puesto que consideran que Villarruel “no forma parte del gobierno”. La decisión, en rigor, mantiene la coherencia que desde hace más de dos años Karina Milei aplica a la hora de organizar los eventos nacionales que encabeza su hermano. La secretaria general decidió no extender la invitación a la titular del Senado para la celebración de la misa del Tedeum que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana el pasado 25 de mayo. Por entonces, desde el entorno de la vice salieron a despotricar contra la hermana presidencial, a quien le atribuyen ser la autora material del distanciamiento entre los máximos representantes del estado nacional.

Javier Milei - Victoria Villaruel.

Aunque no es nueva, la postura combativa que adoptó Villarruel se materializó días atrás cuando firmó una carta dirigida al ministro coordinador solicitando su inmediata presentación ante el Senado para cumplir con lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, donde se ordena al jefe de ministros a concurrir al parlamento para presentar su informe de gestión. “Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, sentenció la titular de la cámara alta para justificar su avanzada.

En este mismo marco, la vicepresidenta fue clave para concretar la convocatoria a labor parlamentaria este miércoles. Durante el encuentro, los senadores opositores buscarán avanzar con el tratamiento sobre tablas para la interpelación del ex vocero y, en caso de conseguir los votos, concretar la moción de censura con la que puede ser removido. Para evitarlo, el gobierno puso en marcha un operativo contención con los gobernadores y la oposición dialoguista, con quienes negocian abstenciones y ausencias para evitar llegar al fatídico número de la mitad más uno que se necesita para eyectar al favorito de Karina de la gestión libertaria.

Ante la consulta de C5N, desde el círculo íntimo de la vicepresidenta descartaron por completo entrometerse en estas negociaciones para evitar la interpelación de Adorni y, por el contrario, afirman que la vice se mantendrá fiel a las normas que dispone la institucionalidad. En Balcarce 50, en tanto, advierten que no esperaban un gesto por parte de la ex compañera de fórmula del jefe de estado e insisten en que Villarruel “hace tiempo no pincha ni corta”. Para la vice estos destratos están lejos de caer en gracia y por eso no duda en utilizar su poder de fuego para enviar mensajes cada vez menos encriptados a la cúpula de poder.

Luego de que Adorni finalmente presentara su postergada declaración jurada, Villarruel utilizó sus redes sociales para chicanear al ministro coordinador. A través de su cuenta de Instagram, la segunda en la línea de sucesión compartió un meme en el que se puede ver al conductor Silvio Roldán agarrando a un pendrive acompañada por la mítica frase de una casa de lotería nacional: “¿Y si esta semana te toca a vos?.”

Lo mismo había hecho semanas atrás, cuando saludó a un seguidor por su cumpleaños, a quien le auguró una “cascada de éxitos”, apenas horas después de que se conociera las extravagancias con las que el jefe de gabinete decoró su renovada casa en el country Indio Cua.

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