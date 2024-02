La respuesta de Ricardo López Murphy, acusado de "traidor" por Javier Milei: "No me va a intimidar"

Para contestar a la agresión, López Murphy afirmó a través de su cuenta de X (ex-Twitter) que "por republicano respeto" a la investidura presidencial se reserva "la respuesta que de otro modo merecería" y sostuvo que sus "muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria" hablan por él.

"Jamás fui su enemigo pero si decide darme tal carácter, allá usted. Yo suelo enfocarme en lo importante y no en cuestiones personales. Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante", añadió en su publicación realizada en la medianoche.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1759734926289563824&partner=&hide_thread=false Jamás fui su enemigo pero si decide darme tal caracter, allá usted. Yo suelo enfocarme en lo importante y no en cuestiones personales.



Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante. — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 20, 2024

En tanto, en diálogo con Radio Con Vos, López Murphy planteó que "es malo que el Presidente de la República esté agraviando a sus conciudadanos y a los congresistas del país. No me va a intimidar y voy a seguir manteniendo mis posiciones como lo he hecho a lo largo de 50 años".

El diputado destacó también que en su respuesta mantuvo "la mesura, la templanza y la cordura" y aseguró que los "agravios personales" pronunciados por el jefe de Estado no son "conducentes a la vida pluralista y pacífica que requiere la alternancia y el respeto por la opinión del prójimo".

"Es una actitud inaceptable y más desde la presidencia de la República. Yo no uso agravios y no me parece que sea el sistema correcto. En la presidencia tiene que ser pedagogo y explicar lo que está haciendo y hacer de su vida una ejemplaridad. En ambas cosas está por un camino equivocado", subrayó el diputado, a la vez que defendió un "programa de concordia y no de antagonismo y menos que menos de animalizar a los adversarios".

"Sigo pensando que el país necesita un presupuesto, que necesita un Banco Central independiente, que en una situación tan delicada como la que tenemos eliminemos privilegios como el de Tierra del Fuego y que la lucha contra la corrupción un tema central", apuntó.

Javier Milei reiteró que "el Estado es una organización criminal" y calificó a la Cámara de Diputados como "un nido de ratas"

El presidente Javier Milei reiteró que "el Estado es una organización criminal violenta" y después de la caída del proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso, tildó a la Cámara de Diputados como "un nido de ratas". Además, sostuvo que "los impuestos son un robo".

Durante un evento por el décimo aniversario del Club de La Libertad en Corrientes, Milei apuntó contra los tributos: "No dejo de pensar que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado 'impuestos'. Los impuestos son un robo y jamás un político los va a poder gastar en lo que ustedes quieren de la manera que ustedes quieren".

Javier Milei Javier Milei en el evento por el décimo aniversario del Club de la Libertad en Corrientes. Captura de YouTube

En tanto, el Presidente, que fue recibido en la provincia correntina por el gobernador Gustavo Valdés en medio de la tensión con los gobernantes, volvió a arremeter contra el Congreso. "Cuando dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no volvés a ser cordero. El 56% de los argentinos lo vio y por la lógica del sistema electoral todavía no tengo esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o el Congreso", enfatizó.

En tal sentido, continuó con su ataque a los políticos: "Una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que hago, es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto que creen que la gente los ama y yo parto desde el supuesto que son una mierda y que la gente los desprecia".