Milei, cada vez más solo, empuja al límite la guerra con los gobernadores

En medio de la guerra declarada por el Gobierno a los gobernadores luego de que los mandatarios provinciales decidieran no apoyar algunos artículos de la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei se hizo eco de un agresivo mensaje contra Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Específicamente, el texto dice: "Era verdad lo del traidor Pullaro. Ahora mandó a este radical a amenazar a Milei y a los tuiteros. Te lo presento: Juan Cruz Cándido: Secretario general del gobierno de Santa Fe".

"Este radical cobra millones de la nuestra y tiró esta frase: 'Sin nuestros puertos no van a tener ni para pagar a los trolls'. Hay que llenar de mensajes, likes y arrobar hasta al infinito a este aprendiz de Tetaz", agregaba.

La bronca de los gobernadores

La decisión del Gobierno de eliminar el fondo para el transporte público provincial, como una forma de represalia contra los gobernadores. generó el enojo y las críticas de distintos mandatarios provinciales.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que la eliminación de subsidios del transporte en las provincias "incumple" el acuerdo fiscal y mantiene "fuertes asimetrías entre el AMBA y el esto del país".

"Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo", escribió Cornejo, dirigente del radicalismo, en su cuenta oficial de la plataforma X.

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, aseguró que a la provincia que gobierna "siempre la discriminaron" y, en esta ocasión, sufrirá la quita de unos "1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los de transporte".

Pullaro advirtió que no va "a permitir a ningún gobierno nacional" que aplique "más retenciones al campo y a la industria, porque eso -evaluó- atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la Argentina, principalmente de Santa Fe".

Defender los intereses de #SantaFe es nuestro compromiso irrenunciable. No vamos a avalar ninguna medida que perjudique nuestra producción que es el motor del crecimiento provincial y nacional.

"El Estado nacional pretende tener a los gobernadores de rodillas", consideró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia "para defender el patrimonio" de la provincia ante las medidas tomadas por el Gobierno nacional.

"No creo que ningún gobernador deje de hacer lo mismo porque es algo que nos une", vaticinó el gobernador pampeano en declaraciones a Radio 10.

Ziliotto mencionó que la Nación tampoco está transfiriendo a las provincias el Fondo de Incentivo Docente, aunque dijo que no dejará de aplicar este beneficio a los educadores.

Al respecto, el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof informó que este miércoles fueron depositados los salarios correspondientes al mes de enero de los docentes bonaerenses, según el cronograma habitual, pese a que "el gobierno nacional no transfirió los fondos correspondientes" a los complementos nacionales.

Kicillof abonó los salarios "con recursos propios para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario" docente "en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre".

Sin embargo, el gobierno bonaerense advirtió en un comunicado que a futuro "no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales", que "son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno nacional, y que, en el caso de un maestro de grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario".

En tanto, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, consideró, en declaraciones a Radio Perfil, que si la relación del Gobierno con las provincias "va a ser la que se viene advirtiendo a partir de declaraciones y conductas" del presidente Milei y algunos de sus funcionarios, se generará "una contrarréplica" por parte de los distritos.

"Si el Gobierno decidiera asfixiar a las provincias para que no puedan funcionar, considerando, entre otras cosas, que el 85% de los recursos presupuestarios que tienen se destina para solventar y financiar educación, seguridad y salud, lo que van a fundir son los sistemas públicos más importantes que tiene el Estado", evaluó.

Fuentes del gobierno cordobés manifestaron que la decisión del gobierno es "un castigo" por la caída de la Ley Ómnibus. “Más claro queda por su interpretación a medias de lo que implica ese ajuste, ya que deja a salvo al AMBA”, agregan y dicen que están analizando la situación", señalaron.

El Gobierno minimizó la reacción de los gobernadores por la quita de subsidios al transporte

Luego de la derrota en el Congreso tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el Gobierno minimizó el reclamo de los gobernadores por la quita de los subsidios al transporte.

En una nueva conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, relativizó el reclamo de las provincias: “No veo por qué ha generado tanto malestar algo que nosotros íbamos hacer desde el día uno. Hasta estamos sorprendidos por la reacción. Ya se había dicho que se iban a terminar los subsidios a la oferta”.

En la misma línea, comentó que esta nueva medida iba en línea del programa económico de La Libertad Avanza, “aplicando lo que teníamos planeado hace tiempo”.

Puntualmente sobre el sistema de transportes, sus subsidios y tarifas, Adorni aseguró que "se viene teniendo conversaciones donde se está avanzando y en un esquema que se deje de subsidiar la oferta y se subsidie la demanda, es decir, a quién compre el servicio", por lo que aclaró: "Cualquier aumento de tarifas en el transporte de servicios son responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del Gobierno nacional".

Más allá de que se especulaba con que este accionar de Milei pertenecía a un correlato basado en una "venganza política" luego de que los gobernadores le retiraran el apoyo a la Ley Ómnibus, el portavoz brindó los supuestos motivos por los cuales quitó el fondo en cuestión y explicó: "Entendemos que hay provincias que tienen la intención de ajustar sus cuentas y hay otras que no. Lo que el estado nacional no puede seguir haciendo es seguir subsidiando cuestiones que no le corresponden.".

"En tal caso, si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio, sostener la tarifa de transporte, la tendrán que aumentar y entiendo también que será una decisión de cada gobernador. Es un tema ajeno a nosotros, algunos se enojaron a sabiendas que lo íbamos hacer", concluyó.