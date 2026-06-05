5 de junio de 2026 Inicio
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Murió el Indio Solari: su afinidad con el peronismo y su compromiso histórico con los derechos humanos

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó bien en claro cuál era su postura frente a la realidad social del país y su filiación partidaria a través de sus declaraciones públicas.

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El Indio Solari junto y Virginia Mones Ruiz junto a Cristina Kirchner.

El "Indio" Solari junto y Virginia Mones Ruiz junto a Cristina Kirchner.

A lo largo de su extensa carrera artística, Carlos "Indio" Solari no ocultó su afinidad con el peronismo y su compromiso histórico con los derechos humanos. A partir de una serie de declaraciones públicas, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó bien en claro cuál era su postura frente a la realidad social del país y su filiación partidaria.

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"Soy un artista peronista", reconoció en una entrevista. "Soy peronista, pero un peronista de la nueva izquierda, del 61, que era amor y paz, era un hippie. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso", agregó el cantante, quien además advirtió sobre la oposición al señalar: "Del otro lado veo un peligro muy grande".

Solari expresó también en más de una oportunidad una profunda admiración hacia Eva Perón, a quien ubicó en un lugar central de la historia. En su libro autobiográfico Recuerdos que mienten un poco rememoró un relato de su infancia en el cual la dirigente lo acunó. "Dicen que ahí me tuvo en brazos Evita, la hermosa muchacha de Los Toldos. Algún bien debe haberme transmitido", redactó el artista.

La valoración hacia la referente justicialista se mantuvo firme a lo largo de su carrera. El músico sostuvo que "Evita siempre fue el Lado A para mí" e incluso reveló que pensó en ilustrar la portada de su último álbum, El ruiseñor, el amor y la muerte, con su rostro.

En agosto de 2025, faltando pocos días para que se cumplan tres años del atentado contra Cristina Kirchner, el diputado Máximo Kirchner difundió una foto en la que se ve a su madre junto al "Indio" y su pareja, Virginia Mones Ruiz.

Solari expresó además su apoyo a la causa de Memoria, Verdad y Justicia durante su extensa carrera como artista. Lo hizo también este año, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado. "¡Memoria, Verdad y Justicia! Por la lucha de Abuelas y Madres. Hasta encontrar al último de los 30.000 desaparecidos", manifestó en una publicación.

El compromiso del artista con los organismos de derechos humanos registra antecedentes claros en sus intervenciones públicas. Solari calificó a las Madres de Plaza de Mayo como "dueñas del coraje" y agradeció de forma pública su trayectoria institucional. Al recibir un pañuelo de la organización, el vocalista concluyó con un elogio hacia su resistencia: "Han sido valientes cuando no era fácil".

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