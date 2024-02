Javier Milei: "No perdimos ningún partido, pero el círculo rojo no la ve"

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra los gobernadores y legisladores que no votaron a favor de la Ley Ómnibus y afirmó que su Gobierno "no perdió ningún partido" pero "el círculo rojo no la ve". Además aseguró la posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO "sería un vehículo hacía la libertad".