La respuesta de los comedores tras el exabrupto de Javier Milei: "Nosotros no llegamos a ni a mitad de mes"

Irma Pedrozo, titular del comedor San Cayetano de la localidad bonaerense de Pontevedra, se sumó a las críticas tras el hallazgo de cinco toneladas de alimentos no repartidos y cuestionó los dichos del Presidente: "No tiene corazón, no tiene sentimientos".

El presidente Javier Milei volvió a llamar la atención con un nuevo exabrupto que pone de manifiesto falta de empatía, sensibilidad y conexión con la realidad. "Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle, y eso es falso" , manifestó este sábado, tras la noticia de las cinco toneladas de alimentos no repartidos a los comedores. Irma Pedrozo, titular del comedor San Cayetano de la localidad bonaerense de Pontevedra, criticó los dichos del mandatario y retrucó: "Nosotros no llegamos a la mitad del mes" .

" Lo de Milei da impotencia. Es una persona que no tiene corazón, no tiene sentimientos . Lo primero que hizo fue ir a llorar al Muro de los Lamentos, que es lo que él quería hacer. Ahora, se volvió cantante, tiene un libro. ¿Y nosotros qué? ¿De dónde sale toda esa plata que él está gastando? Ya se aumentó el sueldo dos veces", expresó la militante social en diálogo con Adrián Salonia en Bien de domingo, por C5N .

"Ahora no sale a repartir el sueldo como lo hizo en campaña. Es una vergüenza que este presidente diga que nos podemos estar muriendo porque él no nos da de comer. Estos galpones que están llenos y guardados, ni siquiera los compraron ellos, eran del gobierno anterior", remarcó.

Pedrozo relató que "dos veces a la semana hacemos comida y dos veces merienda. Antes, teníamos 50 chicos, ahora 150 personas. Empezamos a cocinar hace tres meses, antes teníamos solamente merendero. Hoy tenemos comedor y merendero al ver la situación de la toma donde yo vivo, que es peor que la de un barrio con más ayudas económicas".

alimentos.JPG Cinco toneladas de alimentos fueron hallados en galpones.

"Hacemos guiso, polenta con tuco. No tenemos olla, la pedimos prestada a otro merendero porque tuvo que cerrar porque no están entregando mercadería. Nos costaba mucho poder comprar una, a nos congeló el sueldo en $78 mil. Tenemos que hacer rifas, pedir ayuda. Hoy hay poca colaboración", describió.

La titular del comedor pontevedrense apuntó contra la política del Gobierno. "Vos te ponés a pensar, quién lo subió al poder? Los jóvenes. Porque les regalaba el sueldo, salió con la motosierra, salió a decir que iba a acabar con la casta. La casta somos nosotros. Ponete los pantalones, presidente, y ponete firme a actuar como corresponde. Te metiste con los merenderos, los chicos, contra los abuelos. Le pegaban a los jubilados", criticó.

También se refirió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Pusieron el protocolo antipiquete, cuando el presidente cortaba Puente 12. Ella encabezaba con nosotros los piquetes contra otro gobierno. Hoy se está rebelando contra las personas que ella acompañaba. Hoy nos da menos y pone el protocolo", señaló.

"No nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir luchando. Hoy no estamos peleando un sueldo, estamos pidiendo por la comida que un nene se merece tener en su mesa. Cuando se meten con mi hijo yo voy a luchar hasta con el mismísimo diablo. Si no nos deja llegar a capital, le vamos a cortar todos los accesos a capital. No somos solo los piqueteros, los que molestamos, hoy es la gente", advirtió Pedrozo.

Protestas comedores Protesta de los comedores en el centro porteño.

"No estamos saliendo a protestar por un sueldo o por planes sociales. Estamos saliendo a la calle a pelear por la comida de nuestros hijos. Hay un montón de familias que necesitan comer, comida decente, no porquerías. Hay gente que no come, que muere de frío en la calle", insistió.

"Antes no llegábamos a fin de mes, ahora no llegamos a la mitad. Tanta gente que se quedó sin empleo, si vas a trabajar te pagan dos pesos, cuando llegás a tu casa esos dos pesos no sirven porque el señor aumentó los boletos. El que toma colectivo, tren y subte, ¿cómo hace?", planteó.

La trabajadora lamentó que "en ningún momento pensó en nosotros. Está pensando en llenarse los bolsillos e irse, como hizo Mauricio Macri. Hoy estamos renegando con una deuda que no hicimos. ¿Cuándo va a haber justicia? ¿Cuándo van a allanar los galpones y ver que las cosas se están venciendo y que las necesitamos?"

"No hay contacto con la ministra de Capital Humano. Ya me encuestaron, me habilitaron, mi merendero nunca fue fantasma. Antes de llegar, recorrieron el barrio para saber si el merendero existía. Todo para poder ensuciar un lugar de trabajo", concluyó.

Solicitaron inspeccionar los galpones donde el Gobierno retuvo alimentos que eran para comedores

Crece el escándalo en el Ministerio de Capital Humano por los más de 5 millones de kilos de alimentos el Gobierno retiene y no entrega a los comedores: solicitaron inspeccionar los galpones donde se encuentran los mismos y ampliaron la denuncia contra la ministra Sandra Pettovello.

El pedido fue realizado por la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros donde se solicita ante el fiscal la inspección ocular de los galpones ubicados sobre la Av. Julio Argentino Roca 4851, en Villa Martelli. Y ampliaron la denuncia contra la titular de la cartera de Capital Humano por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

"La Lic. Sandra Viviana Pettovello tiene en al menos dos centros operativos pertenecientes a la dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano casi cinco mil toneladas de de alimentos sin entregar", se describe en el pedido realizado por la asociación.

alimentos 2.jpeg

A su vez, se detalla que en mencionado lugar "habría la friolera de 2.751.653 kg de alimentos disponibles para su entrega, mientras que en el Centro Operativo Tucumán habría 2.269.078 kg de alimentos listos para su entrega".

La noticia se da luego de que el Gobierno reconociera que retiene alimentos de los comedores. El miércoles en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó: "Con respecto a los alimentos, efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir"

"Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", agregó.

Cuáles son los 5 millones de kilos de elementos sin entregar

Según la información oficial, el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán sin entregar incluyen:

Yerba Mate , 3.146.707 kilos

, 3.146.707 kilos Leche en polvo , 1.173.815 kilos

, 1.173.815 kilos Aceite , 479.261 botellas de 900 ml

, 479.261 botellas de 900 ml Puré de tomate , 137.796 kilos

, 137.796 kilos Garbanzos , 81.148 kilos

, 81.148 kilos Harinas de trigo y maíz , 20.416 kilos

, 20.416 kilos Locro , 15.010 kilos

, 15.010 kilos Arroz con carne, 13.629 kilos

Además hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.