La respuesta de Javier Milei cuando le dijeron que la gente no llega a fin de mes: "Ya se hubieran muerto"

El presidente Javier Milei volvió a exponer la enorme distancia que lo separa de la realidad cuando un periodista le consultó por los 5 millones de kilos de alimentos que no fueron repartidos en los comedores y están arrumbados en galpones del Ministerio de Capital Humano y le advirtió que "la gente no llega a fin de mes" .

El mandatario se estaba retirando del predio de La Rural, adonde acudió para asistir a la la Exposición Angus de Otoño, cuando un cronista lo abordó para preguntarle: "¿Por qué no reparten los alimentos que están en los galpones?". "Sí, se están repartiendo. Lo que pasa es que hay gente que curra y está perdiendo sus curros" , le respondió el mandatario al instante y en medio del tumulto.

Acto seguido, el periodista le comenzó al Presidente que "la gente no llega a fin de mes". Fue entonces que Milei sacó a relucir su costado más insensible al responder: "Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle, y eso es falso. Digamos, y bueno, si no llegaran a fin de mes ya se hubieran muerto".

Cuáles son los 5 millones de kilos de elementos sin entregar

Según la información oficial, el stock de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán sin entregar incluyen:

Yerba Mate , 3.146.707 kilos

, 3.146.707 kilos Leche en polvo , 1.173.815 kilos

, 1.173.815 kilos Aceite , 479.261 botellas de 900 ml

, 479.261 botellas de 900 ml Puré de tomate , 137.796 kilos

, 137.796 kilos Garbanzos , 81.148 kilos

, 81.148 kilos Harinas de trigo y maíz , 20.416 kilos

, 20.416 kilos Locro , 15.010 kilos

, 15.010 kilos Arroz con carne, 13.629 kilos

Además hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.