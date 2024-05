El drama que atraviesa el Roña Castro con su comedor: "No sabemos qué hacer para poder alimentar a la gente"

El exboxeador campeón del mundo Jorge "Locomotora" Castro describió la actualidad de los comedores que lidera y no ocultó la cruda realidad que les toca vivir: "Se agravó la situación, viene gente que no venía antes, familias con cuatro, cinco chiquitos, y no les puedo decir que no. Desgraciadamente, no la estamos pasando bien. No sé si con este gobierno o con el otro qué pasó, pero ahora está este y la estamos pasando muy mal".