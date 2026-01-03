La reacción del arco político argentinos tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Diferente figuras como el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich hablaron tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela. "Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura", expresó el exmandatario.

Varias figuras del arco político argentino se pronunciaron tras de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en Venezuela . Entre ellos, el expresidente Mauricio Macri , quien expresó "Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura" , o la senadora Patricia Bullrich , quien celebró el accionar de Donald Trump: "Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica".

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Por su parte, Mauricio Macri compartió en su cuenta de X el siguiente mensaje: "Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado , la gran luchadora por la libertad de Venezuela".

En esa línea celebró la " detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura".

Además, la senadora Patricia Bullrich también compartió en sus redes sociales su opinión sobre lo ocurrido en Venezuela por parte de Estados Unidos: "Venezuela será libre", expresó en un primer posteo. Para después agregar en otro "Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro. Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica".

En contraposición, desde el Partido Justicialista repudiaron el accionar de Estados Unidos: "Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas . Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía".

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también compartió las palabras que escribieron desde el PRO y añadió unas palabras: "Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin".

Mientras que el diputado Juan Grabois criticó la intervención estadounidense: "¿Caída de Maduro titulan? ¿Festejan? Además de perversos, ¿Son idiotas? ¿Festejan una guerra? ¿No vieron cómo quedó Medio Oriente después de Libia, Irak y Siria? No importa si es Maduro, Lula o Kast. Es invasión, bombardeo y secuestro. Es guerra", sentenció.

"Es la destrucción del derecho público internacional. Es ilegal. Es criminal. Es el fin de Latinoamérica como zona de paz. Junto a nuestro más enérgico repudio, reafirmo nuestro compromiso militante en la resistencia no-violenta contra la barbarie asesina yankee que festeja el cipayaje local, en defensa de la paz hemisférica y la autodeterminación de los pueblos", afirmó.

El mensaje completo del PRO sobre la detención de Maduro

Durante años denunciamos que el régimen del dictador criminal Nicolás Maduro destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos. Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia.

Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia. Con el liderazgo del legítimo presidente @EdmundoGU y su vicepresidenta designada @MariaCorinaYA , acompañamos una transición pacífica, con verdad y justicia.

Desde el PRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos.

El comunicado de Cancillería tras la captura de Maduro

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En tal sentido, la cartera que lidera Pablo Quirno, expresó: "La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario".

"El Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes, destacando asimismo el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela", resaltaron desde Cancillería.