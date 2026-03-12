La polémica del viaje de Manuel Adorni generó más revuelo en redes sociales que Fate y la reforma laboral

La consultora AdHoc registró que en las primeras 24 horas en las que se habló sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se alcanzaron las 203.000 menciones en redes sociales, superando las realizadas por los despidos en Fate y por la reforma laboral.
Los 920 despidos en Fate alcanzaron 170.000 menciones en las primeras 24 horas de conversación, la reforma laboral sumó 158.000 y el escándalo por coimas en ANDIS con la participación de Karina Milei acumuló 278.000 menciones en el primer día.
Todavía ningún escándalo superó la criptoestafa $LIBRA con más de 1.500.000 de menciones en el mismo periodo de tiempo.
Cómo repercute el viaje de Manuel Adorni en la imagen digital de Javier Milei
El sentimiento digital general sobre el presidente Javier Milei continúa con la tendencia negativa que retomó en febrero tras 4 meses de positividad. El 55,9% de las menciones sobre el jefe de Estado en redes sociales son negativas, el 35,4% son positivas y el 8,7% son neutras.
La polémica de los viajes de Adorni no ayuda: aportó más de 20 puntos de negatividad a la ya resentida imagen digital del presidente. La negatividad escala a 77,4%, la positividad se reduce a 12,4% y la neutralidad se incrementa a 10,2%.
Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido"
Aún así, el Presidente defendió a su jefe de Gabinete en X. "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian. Ánimo", tuiteó el mandatario.
Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!