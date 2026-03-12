La polémica del viaje de Manuel Adorni generó más revuelo en redes sociales que Fate y la reforma laboral La cantidad de menciones sobre los viajes del jefe de Gabinete realizadas en 24 horas superó las generadas sobre los despidos de Fate y la reforma laboral. Casi tan hablado como las coimas en ANDIS. Por + Seguir en







Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

La consultora AdHoc registró que en las primeras 24 horas en las que se habló sobre los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se alcanzaron las 203.000 menciones en redes sociales, superando las realizadas por los despidos en Fate y por la reforma laboral.

El volumen de la conversación digital en torno a la inclusión de Bettina Angeletti en la comitiva oficial y el viaje a Punta del Este con un periodista de TV Pública se acerca al volumen producido por la denuncia de coimas en ANDIS tras la filtración de audios del exdirector de la agencia Diego Spagnuolo.

Manuel Adorni redes sociales AdHoc El impacto de la polémica de los viajes de Manuel Adorni en redes sociales. AdHoc Los 920 despidos en Fate alcanzaron 170.000 menciones en las primeras 24 horas de conversación, la reforma laboral sumó 158.000 y el escándalo por coimas en ANDIS con la participación de Karina Milei acumuló 278.000 menciones en el primer día.

Todavía ningún escándalo superó la criptoestafa $LIBRA con más de 1.500.000 de menciones en el mismo periodo de tiempo.

Manuel Adorni redes sociales AdHoc 2 La repercusión de los escándalos del Gobierno en redes sociales. AdHoc Cómo repercute el viaje de Manuel Adorni en la imagen digital de Javier Milei El sentimiento digital general sobre el presidente Javier Milei continúa con la tendencia negativa que retomó en febrero tras 4 meses de positividad. El 55,9% de las menciones sobre el jefe de Estado en redes sociales son negativas, el 35,4% son positivas y el 8,7% son neutras.