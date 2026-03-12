Luis Caputo argumentó que la inflación no baja por "un proceso de corrección de precios relativos" El ministro de Economía excusó el IPC de febrero con "dos décadas de acumular distorsiones" e insistió con la convergencia "a niveles internacionales". Por + Seguir en







Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó que la inflación no baje hace nueve meses porque "la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones".

Este jueves el INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero fue de 2,9%, la misma cifra que en enero. De esta manera, la inflación mantiene una tendencia alcista desde hace nueve meses. Caputo había pronosticado a principio de mes que la inflación de febrero sería "más baja" que en enero.

"Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido", remarcó el funcionario este jueves en X.

El economista insistió en que la inflación debe converger "a niveles internacionales" y que lo logrará, "por primera vez en décadas", gracias al equilibrio fiscal, al control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y a la "mejora" en el balance del Banco Central.

La categoría con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" con un aumento del 6,8%, seguida por "Alimentos y bebidas no alcohólicas" y "Bienes y servicios varios", ambas con incrementos del 3,3%. Es decir, los principales componentes de un IPC que no baja es el costo de la vida diaria.