Claudio "Chiqui" Tapia propondrá jugar la Finalissima entre Argentina y España en el país: cuál es el estadio elegido

Ante el suspenso de la sede de Qatar por la guerra en Medio Oriente y la sugerencia de la UEFA de disputar el partido en Madrid, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino buscará que suceda en un emblemático estadio nacional.

Argentina y España deberían disputar la Finalissima antes del comienzo del próximo Mundial.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se reunirá este jueves por la noche con el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, para lograr su apoyo para que la Finalissima contra la selección de España se dispute en territorio nacional y específicamente en el estadio Monumental de River Plate.

La final continental entre el ganador de la Copa América y la Eurocopa estaba prevista que se disputara en Qatar, el país anfitrión del último mundial en el que la albiceleste se coronó campeón. Sin embargo, ante el estallido de la guerra en Medio Oriente, esta sede se encuentra en suspenso por el momento.

chiqui tapia riestra
En medio del escándalo con AFA, Chiqui Tapia dijo presente en el Guillermo Laza.

Tanto la AFA como la Real Federación Española de Fútbol no logran ponerse de acuerdo dónde disputar el partido y está previsto una reunión entre ambos el próximo 27 de marzo, mientras crecen las dudas sobre su efectiva realización.

Por su parte, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pretende que la Finalissima se dispute en España, en donde el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid es la principal alternativa. Si bien la AFA había planteado un país neutral, ahora el "Chiqui" Tapia buscará que el partido se juege en Argentina, más precisamente en el Monumental de River Plate.

"España quiere jugar en el Bernabéu y yo en el Monumental", selañó el presidente de la AFA este jueves al mediodía. Horas más tarde, Tapia adelantó que por la noche se encontrará con el titular de la CONMEBOL para que lo apoye en su postura de que el partido se juege en la Argentina.

"Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final", aseguró Tapia mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Hasta el momento, otras de las posibles sedes para disputar la gran final continental son Londres y Miami, esta últina una de las ciudades principales del próximo Mundial. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado. Incluso, si el mismo partido efectivamente se realizará.

Claudio "Chiqui" Tapia declaró en la causa por presunta evasión de la Asociación del Fútbol Argentino

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declaró este jueves en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de una investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes previsionales por más de $19.300.000.

"Cumplimos con lo que quería el juez, para lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", expresó a los medios al salir del edificio de la Avenida de los Inmigrantes, donde presentó un escrito ante el magistrado y no respondió preguntas.

Luego, se manifestó en redes sociales, donde escribió que "se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia".

"Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución", añadió.

La investigación se originó tras una denuncia presentada en diciembre por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó que la AFA no abonó el Impuesto a las Ganancias, el IVA ni los aportes de seguridad social correspondientes al periodo entre marzo y septiembre de 2024.

Según el magistrado, se constató que la institución poseía los fondos necesarios en cuentas y plazos fijos del Banco Credicoop para saldar dichas obligaciones al momento de su vencimiento.

El resto de la dirigencia implicada —el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo y los secretarios Cristian Malaspina y Víctor Blanco— ya pasó por los tribunales, donde presentaron escritos negándose a responder preguntas. Los acusados enfrentan cargos por un delito que contempla penas de dos a cinco años de prisión.

Gimnasio, tecnología y piletas de mármol: así es el búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026

Representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recorrieron las lujosas instalaciones del Compass Minerals National Performance Center en Kansas City, que se perfila como la base para la Selección argentina en el Mundial 2026, para evaluar el centro de entrenamiento y el alojamiento estratégico para el plantel profesional con vistas al debut oficial del próximo 16 de junio.

"Una delegación de la Selección argentina estuvo en la ciudad de Kansas analizando el lugar de entrenamiento y el posible alojamiento que tendrá el equipo de Lionel Scaloni en gran parte del certamen mundial", informaron los voceros a través de la cuenta oficial de Instagram del seleccionado nacional.

El complejo deportivo del Sporting Kansas City cuenta con vestuarios de máxima tecnología y espacios personalizados para cada futbolista del plantel. Los emisarios de la entidad madre del fútbol local destacaron la amplitud del gimnasio junto a la moderna sala de hidroterapia con piletas de mármol.

La planificación logística también incluyó una visita al Arrowhead Stadium, escenario con capacidad para 76 mil espectadores. En este estadio, la Albiceleste iniciará su camino ante Argelia para buscar la clasificación a la siguiente ronda del torneo que organizan Canadá, México y Estados Unidos.

El grupo de trabajo estuvo compuesto por médicos, administrativos, especialistas en seguridad y responsables del área de comunicación. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico pretenden condiciones de excelencia al estilo europeo para asegurar la comodidad de los jugadores durante los días de competencia de la máxima cita del fútbol.

