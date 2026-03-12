Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

Todo lo que tenés que saber sobre el transporte público, los estacionamientos y los ingresos para la cita de este 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

El Lollapalooza Argentina 2026 abre sus puertas este viernes 13 y se extenderá durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro , ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires .

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

Como todos los años, habrá miles de personas que se movilizarán estos tres días para ver los distintos shows, para lo que se diagramó un servicio de transporte extendido y operativos de tránsito para agilizar el flujo de gente en la zona.

La Línea Mitre (Ramal Tigre) es una de las opciones que más se usará, principalmente para quienes regresan del evento a la Ciudad . El servicio extenderá su frecuencia en el horario especial de 23 a 3 de la madrugada. Este servicio partirá desde la Estación San Isidro con destino final a Belgrano C , ya que no llegará a Retiro en esta extensión horaria.

Estas formaciones suelen tener paradas limitadas o hace trayectos directos para, con el fin de acelerar el traslado masivo.

Hay más de 10 líneas de colectivos que hacer un recorrido cerca del Hipódromo de San Isidro reforzarán las frecuencias y extenderán los horarios: son las líneas 60 , 168 , 203 , 333 , 338 , 343 , 365 , 371 , 407 , 437 y 707 .

Las líneas hacia Buenos Aires: desde las Barrancas de Belgrano (donde para el tren nocturno) se pueden conectar con líneas como la 15, 29, 42, 44, 55, 63 y 64, para moverse por distintos puntos de la ciudad.

Acceso peatonales y vehiculares

Para evitar los embotellamientos, el acceso está dividido en distintas zonas, según la forma de llegada:

Peatonales : Av. Santa Fe y Av. Márquez; Av. Márquez al 700 (esquina Tellier); y Av. Márquez al 900 (Paddock/Aphalo).

: Av. Santa Fe y Av. Márquez; Av. Márquez al 700 (esquina Tellier); y Av. Márquez al 900 (Paddock/Aphalo). Automóviles: hay estacionamientos oficiales, con cupos limitados y reserva previa en AllAccess, tienen ingresos por Av. Márquez y Fleming o Av. Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.

Micros oficiales y transporte privado

También hay buses oficiales que salen del predio con un punto de encuentro en Av. Unidad Nacional y San Lorenzo, que salen hacia puntos estratégicos como Obelisco, Plaza Italia y Puente Saavedra. El costo ronda los $23.000 y se recomienda reservarlo con anterioridad al evento.

También si se va en un auto compartido con 4 personas o más, se tiene le beneficio de "Movilidad Sustentable" (Lolla Coin) validando la entrada en los puestos específicos del parking.