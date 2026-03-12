12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

Todo lo que tenés que saber sobre el transporte público, los estacionamientos y los ingresos para la cita de este 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Por
Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Redes sociales

El Lollapalooza Argentina 2026 abre sus puertas este viernes 13 y se extenderá durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro, ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.
Te puede interesar:

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

Como todos los años, habrá miles de personas que se movilizarán estos tres días para ver los distintos shows, para lo que se diagramó un servicio de transporte extendido y operativos de tránsito para agilizar el flujo de gente en la zona.

Trenes a la madrugada

La Línea Mitre (Ramal Tigre) es una de las opciones que más se usará, principalmente para quienes regresan del evento a la Ciudad. El servicio extenderá su frecuencia en el horario especial de 23 a 3 de la madrugada. Este servicio partirá desde la Estación San Isidro con destino final a Belgrano C, ya que no llegará a Retiro en esta extensión horaria.

Estas formaciones suelen tener paradas limitadas o hace trayectos directos para, con el fin de acelerar el traslado masivo.

Colectivos con refuerzo nocturno

Hay más de 10 líneas de colectivos que hacer un recorrido cerca del Hipódromo de San Isidro reforzarán las frecuencias y extenderán los horarios: son las líneas 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Las líneas hacia Buenos Aires: desde las Barrancas de Belgrano (donde para el tren nocturno) se pueden conectar con líneas como la 15, 29, 42, 44, 55, 63 y 64, para moverse por distintos puntos de la ciudad.

Acceso peatonales y vehiculares

Para evitar los embotellamientos, el acceso está dividido en distintas zonas, según la forma de llegada:

  • Peatonales: Av. Santa Fe y Av. Márquez; Av. Márquez al 700 (esquina Tellier); y Av. Márquez al 900 (Paddock/Aphalo).
  • Automóviles: hay estacionamientos oficiales, con cupos limitados y reserva previa en AllAccess, tienen ingresos por Av. Márquez y Fleming o Av. Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.

Micros oficiales y transporte privado

También hay buses oficiales que salen del predio con un punto de encuentro en Av. Unidad Nacional y San Lorenzo, que salen hacia puntos estratégicos como Obelisco, Plaza Italia y Puente Saavedra. El costo ronda los $23.000 y se recomienda reservarlo con anterioridad al evento.

También si se va en un auto compartido con 4 personas o más, se tiene le beneficio de "Movilidad Sustentable" (Lolla Coin) validando la entrada en los puestos específicos del parking.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Abel Pintos se quebró al hablar de la cantante de folklore.
play

El legado de Tamara Castro: Abel Pintos se emocionó con la hija de la folklorista fallecida

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

La Renga deberá reprogramar su shows o mudarlos a otro estadio.

Qué pasará con los recitales de La Renga en Huracán tras la suspensión: posibles opciones

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Lali advirtió que la celebración será fiel a su estilo y que hay cosas que quedarán en su intimidad.

Lali rompió el silencio sobre su boda con Pedro Rosemblat: "Hay fecha"

La artista protagonizó un nuevo escándalo.

Qué había consumido Britney Spears antes de ser detenida en California

Rating Cero

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 
play

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

Abel Pintos se quebró al hablar de la cantante de folklore.
play

El legado de Tamara Castro: Abel Pintos se emocionó con la hija de la folklorista fallecida

Con humor, momentos incómodos y situaciones muy actuales, la serie explora cómo las redes sociales y las aplicaciones influyen en la forma de conocer a alguien.
play

Este k-drama sobre amor en tiempos de redes sociales está causando furor en Netflix: cómo se llama

A pesar de haberse estrenado hace varios años, Un jefe en pañales sigue siendo una opción muy elegida por las familias en Netflix.
play

Otra vez tendencia de Netflix: esta película animada para toda la familia volvió a ser de lo más visto del momento

últimas noticias

Lali Espósito.

Qué tuiteó Lali sobre los shows en River y los viajes de Manuel Adorni

Hace 9 minutos
play
La 98 edición de Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo con la conducción de Conan O’Brien. 

Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Hace 10 minutos
play

Detuvieron al Chelo de Grupo Green, acusado de abusar de una reconocida influencer

Hace 15 minutos
La inflación de febrero fue del 2,9%.

Canasta básica: en febrero, una familia tipo necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

Hace 18 minutos
Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso

Hace 19 minutos