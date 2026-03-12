Javier Milei respaldó a Manuel Adorni: "Muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido"

El jefe de Estado le brindó su apoyo al jefe de Gabinete luego de que sea vea involucrado en un escándalo por el viaje de su esposa en el avión presidencial para asistir al Argentina Week en los Estados Unidos.

El presidente Javier Milei salió a respaldar este jueves al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , luego del escándalo destacado por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial, junto a la comitiva oficial, para asistir al Argentina Week en los Estados Unidos. "Muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido", señaló el mandatario en X.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian. Ánimo", expresa la publicación completa de Javier Milei.

La misma se suma a la realizada minutos antes por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la de otras figuras del arco oficialista. “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos ”, escribió la hermana del Presidente junto a una foto del entonces vocero.

Estallado el escándalo, Adorni ensayó una serie de explicaciones públicas sobre el escándalo del viaje a Nueva York en el que argumentó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a los Estados Unidos invitada por Presidencia y que él quería que lo acompañara para cumplir con la rigurosa agenda de actividades oficiales que debía cumplir. No obstante, sus explicaciones se contraponen con el relato oficial que llevó a la Libertad Avanza a conquistar la mayoría del electorado. "Ningún funcionario público debe utilizar la plata del Estado para beneficio propio".

El apoyo público de Karina Milei se sumó al de otros funcionarios como Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, a ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo , quienes bancaron públicamente a Adorni, lo que deja ver a las claras que el Gobierno decidió a broquelarse para respaldar al jefe de Gabinete frente al embate opositor.

"Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición", escribió el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en su cuenta oficial de X. Por su parte, el ministro del Interior manifestó también su apoyo incondicional y escribió: "“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”.

Las denuncias contra Manuel Adorni

En los últimos días, legisladores de distintos espacios presentaron denuncias penales, pedidos de informes y reclamos públicos para que el funcionario deje su cargo, luego de que se conociera que Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial y se hospedó con él en un hotel cinco estrellas de Nueva York. El caso generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y sobre la composición de la comitiva oficial que acompañó al mandatario durante la gira por Estados Unidos.

La diputada y exintegrante del bloque de La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje realizado junto a la delegación oficial, en el que también participó su esposa. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11.

Pagano pidió que se determine si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial luego de que el propio funcionario reconociera públicamente que Angeletti abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires para acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

Bettina Angeletti - Adorni 11-3-26 (1) Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. Redes sociales Bettina Angeletti

La diputada también impulsó una segunda denuncia por el vuelo de Adorni junto a Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública, en un jet privado a Punta del Este para que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que el costo del viaje no se correspondería con los ingresos del funcionario.

Desde el radicalismo también denunciaron al jefe de Gabinete. El diputado Pablo Juliano sostuvo que el presidente Milei debería pedirle a Adorni “que dé un paso al costado”. “Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, al considerar que el episodio contradice el discurso oficial contra los privilegios de la política.

A su vez, el bloque Unión por la Patria presentó un proyecto para citar a Adorni a una interpelación en el Congreso e incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar con una moción de censura. El pedido plantea que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara de Diputados en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional para brindar explicaciones sobre “presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”.