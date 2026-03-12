Premios Oscar 2026: quiénes son los nominados a las principales categorías y qué marcan las tendencias

Figuras que podrían hacer historia competirán por el máximo galardón del cine en la ceremonia más importante de Hollywood, que se celebrará el domingo 15 de marzo. Cuáles son las nominaciones clave que definen la carrera por la estatuilla, los pronósticos que marcan tendencia, las sorpresas y favoritos y dónde ver las películas nominadas.

La cuenta regresiva para los Óscar 2026 ya comenzó y la expectativa crece en torno a una ceremonia que promete emociones, sorpresas y grandes definiciones. En medio del conflicto bélico en Medio Oriente y la preocupación mundial, el próximo domingo 15 de marzo, bajo la conducción de Conan O’Brien, Hollywood se vestirá de gala para celebrar a las figuras y producciones que marcaron el año. Entre favoritos, revelaciones y tendencias que podrían hacer historia, repasamos las nominaciones clave, los pronósticos más comentados y dónde ver las películas que compiten por la estatuilla dorada.

Sinners (Pecadores) se consagró como la película más nominada de los Óscar 2026, con un total de 16 candidaturas. En segundo lugar aparece Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio , con 13 nominaciones , mientras que Frankenstein , dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, suma 9 . Estas producciones, junto con Sinners, compiten en categorías centrales como “Mejor Película ”, consolidando la disputa por la estatuilla dorada.

Uno de los reconocimientos más importantes de la gala del cine es el premio a Mejor Actor y este año uno de los nominados se vio envuelto en una polémica en las últimas horas, tras su recientes declaraciones en contra del ballet y la ópera que se viralizaron e indagaron a la comunidad. Timothée Chalamet es uno de los candidatos favoritos de la industria, por su rol protagónico en Marty Supreme donde interpreta a un jugador ping pong. Con sus jóvenes 30 años se perfila para ser galardonado en esta edición, enfrentado la tendencia de la Academia a premiar a actores con más experiencia.

Sin embargo, tras sus declaraciones polémicas y una exposición mediática marcada por cierta arrogancia, su popularidad comenzó a descender y se inclinó la balanza. Aunque ya había sido reconocido por su interpretación con un Globo de Oro y un Critics’ Choice Movie Award, recientemente sufrió una racha de derrotas en los BAFTA.

La tendencia favoreció a otro joven actor, Michael B Jordan , que ya se enfrentó en otra oportunidad a Timothée y se quedó con la premiación. La victoria del protagonista de Sinners (Pecadores) en los SAG Awards 2026, sumada a recientes elogios de la crítica, equilibró las apuestas y lo posicionó como un contendiente de peso en la disputa por la estatuilla. Los expertos señalan que esta es una de las categorías más peleadas y difíciles de predecir en la temporada de premios 2026, con otros actores como Leonardo DiCaprio también mencionados, aunque el foco principal está en este duelo Chalamet-Jordan .

Michael b jordan Redes sociales

Categoría Mejor actor

Michael B. Jordan: Sinners (Pecadores) - Favorito por su interpretación de gemelos.

Sinners (Pecadores) - Favorito por su interpretación de gemelos. Timothée Chalamet: Marty Supreme - es uno de los favoritos de la Academia

Marty Supreme - es uno de los favoritos de la Academia Leonardo DiCaprio: One Battle After Another (Una batalla tras otra).

One Battle After Another (Una batalla tras otra). Wagner Moura: El agente secreto - Hito histórico como primer brasileño nominado en esta categoría.

El agente secreto - Hito histórico como primer brasileño nominado en esta categoría. Ethan Hawke: Blue Moon - Aclamado por su desempeño físico y emocional.

Entre las producciones favoritas de la Academia en 2026, Sinners (Pecadores) se posiciona como la gran protagonista al consagrarse como la película más nominada, con un total de 16 candidaturas. Disponible en Claro, HBO, Apple TV y Flow, la cinta se ha convertido en un fenómeno tanto por su impacto crítico como por la expectativa que genera en el público. Su presencia en categorías clave como “Mejor Película” y “Mejor Dirección” la coloca en el centro de la carrera por la estatuilla dorada, consolidando su lugar como uno de los títulos más influyentes de la temporada.

En segundo lugar se ubica Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que logró 13 nominaciones y se perfila como una de las grandes contendientes de la temporada. Por su parte, Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, obtuvo 9 candidaturas y se destaca por su propuesta visual y narrativa innovadora. Ambas producciones compiten en categorías centrales como “Mejor Película” y “Mejor Dirección”, consolidando una carrera marcada por la diversidad de estilos y el peso de nombres consagrados en la industria.

Estas producciones, junto con Sinners, compiten en categorías centrales y se consolidan en la disputa por la estatuilla dorada. Las películas nominadas al Óscar 2026 ya están disponibles en distintas plataformas de streaming, lo que permite ponerse al día antes de la ceremonia del 16 de marzo: en HBO Max se pueden ver Sinners, One Battle After Another y La hora de la desaparición; en Netflix, Frankenstein, K-Pop Demon Hunters y Train Dreams; n Apple TV, F1 y Begonia (esta última en alquiler); y en Disney+, Elio. Con esta oferta variada, el público tiene la oportunidad de disfrutar de las producciones que competirán por la estatuilla dorada.

Categoría Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Películas nominadas al Óscar 2026

Mejor película internacional

The Secret Agent

Fue solo un accidente

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor director

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Treier, por Sentimental Value

Ryan Coogler, por Sinners

Mejor actriz

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Amy Madigan, por La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, por Sinners

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value

Elle Fanning, por Sentimental Value

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård por Sentimental Value

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Sean Penn por Una batalla tras otra

Mejor guión original

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

Blue Moon

Fue solo un accidente

La ceremonia volverá a estar conducida por el comediante y presentador Conan O’Brien, quien será el encargado de guiar la entrega de las estatuillas doradas. La transmisión oficial podrá seguirse en toda la región a través de señales de televisión paga y plataformas digitales de suscripción, garantizando que el público no se pierda ningún detalle de la gala más esperada del cine.

Embed

Dónde ver la ceremonia de los Óscar

La jornada dará inicio con la tradicional alfombra roja, donde se espera la llegada de las principales figuras de la industria cinematográfica internacional. La cobertura previa comenzará puntualmente a las 17 horas y podrá seguirse por la señal E!, disponible en los canales 222 y 1222 HD de DIRECTV. De manera simultánea, la plataforma de TV en vivo y streaming DGO transmitirá este segmento para dispositivos móviles. En el ámbito digital, HBO Max tendrá la exclusividad de la transmisión para sus suscriptores, mientras que los usuarios de DGO podrán acceder directamente a la señal de TNT desde la aplicación.

Para el público uruguayo, la gala estará disponible en el canal 454 y la alfombra roja estará disponible a través del canal 608 de la grilla satelital. La ceremonia oficial de entrega de premios comenzará el domingo a las 20 horas y se emitirá en vivo por TNT, señal que en DIRECTV ocupa los canales 502 y 1502 HD.