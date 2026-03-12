12 de marzo de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, viernes 13 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 13 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries puede que hoy te sientas más sensible de lo habitual y tranquilo, no te pongas a la defensiva. Cuidá tus reacciones, porque vas a tener altibajos emocionales. Te conviene ser prudente y respirar hondo antes de hablar.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy es un día donde vas a sentir irrefutables ganas de aislarte en tu trabajo. Pero no lo hagas salmón, puede que dejes pasar una oportunidad que estabas esperando sólo por no querer seguir la corriente como los demás peces del océano.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis venís experimentando unos días cargados de ira. Por favor, cuidá lo que vas a decir porque puedes herir a gente que te quiere y tenderás a echare la culpa de todos tus males.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy es un día donde puede que te sientas a disgusto en tu trabajo y tendrás dificultades en la comunicación. Tu salud puede resultar afectada si seguís manejando ese nivel de estrés. Conviene relajarte un poco. ¡Ojo! la precaución es tu aliada porque podrías sufrir un accidente.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo controlá la pasión porque puede traerte problemas que no buscabas. Pensá un poco antes de actuar, si no lo haces, los accidentes y errores serán insalvables.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo hoy es el día para hacer borrón y cuenta nueva y mirar al futuro. No te aferres a los recuerdos, que si bien te colocan los pies en el suelo, para progresar tendrás que solar aquellas cosas que no te dejar ser.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra tendrás que ponerle plena atención a tu pareja y familia porque los estás culpando de todo y en realidad sos vos quien genera el caos al no querer escuchar. No actúes de forma agresiva y elegí el camino del diálogo. Verás como fluyen mejor tus relaciones.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio estás inestable en el terreno afectivo. Hablar es tu mejor herramienta: expresá tu malestar y demostrá afecto. De esa manera, el deseo repuntará. Dejá de acumular tus sentimientos porque vas a estallar y nadie ta va a entender.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Empieza un nuevo ciclo evolutivo y resistirte no es el camino. Tu universo emocional está patas para arriba, y aunque separarte no esté en tus planes, puede ser tu única salida porque tu vida exige un cambio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio hoy es un día introspectivo, para reflexionar sobre tu forma de relacionarte en todos los ámbitos. Tendrás que cuestionarte un poco y pensar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario no seas tan frío con tu pareja y afectos cuando comparten el mismo espacio. Luego los extrañas y nadie entiende qué quieres. Tendrás que demostrar afecto y evitar discusiones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis no seas tan intenso con los demás, estás demandando mucho afecto porque no estás seguro de vos mismo. Pensá en todo lo que estás haciendo y por qué lo haces.

