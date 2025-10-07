Leonardo Cositorto aseguró haber aportado dinero a las campañas de Santilli en 2021 y de Milei en 2023 El fundador de Generación Zoe, condenado a 12 años de prisión por estafa, precisó que el apoyo al ex hombre del PRO fue de u$s32.000. "Me molesta es que ahora salen a negarme", se quejó. Por







Santilli, Cositorto y Milei.

El estafador Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, aseguró desde la cárcel haber realizado un aporte de campaña de u$s32.000 a Diego Santilli en 2021 y otro cuyo monto no especificó a Javier Milei en 2023. Además, dijo estar molesto porque el actual diputado y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires lo desconoce.

"No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme", señaló Cositorto, quien se encuentra detenido en la Unidad Penal N.º 6 de Goya, Corrientes, condenado a 12 años de prisión por estafa, en una entrevista con Radio Splendid.

"Yo no soy Fred Machado. Los apoyé porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también", agregó el líder de la estafa piramidal montada por Generación Zoe, diferenciándose del caso que involucra al empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos que financió a José Luis Espert.

Esta no es la primera vez que se menciona la presunta conexión entre Cositorto y Santilli. En 2022, el entonces hombre del PRO fue consultado por estos aportes y negó tener relación con el fundador de Generación Zoe. "No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida", afirmó en aquella ocasión, frente a los señalamientos de varios referentes libertarios en redes sociales.

720