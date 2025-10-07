7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Tras la renuncia de José Luis Espert, la fiscal federal Laura Roteta sostuvo que corresponde que Reichardt ascienda al primer lugar de la lista, en resguardo del principio de paridad de género. La decisión final quedará en manos del juez Alejo Ramos Padilla.

Por
La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que Karen Reichardt debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert.

Javier Milei se puso la campaña al hombro.
Te puede interesar:

De gira provincial, Milei intenta evitar que el narcoescándalo irradie en otros distritos

El pronunciamiento responde a un planteo interno entre el oficialismo libertario y la justicia electoral sobre quién debe ocupar el primer lugar en la boleta bonaerense.

Mientras el Gobierno proponía a Diego Santilli, tercero en la nómina original, la fiscal consideró que la sustitución debía respetar el orden de prelación y la paridad de género, por lo que Reichardt, segunda en la lista, debía asumir ese puesto.

Roteta advirtió que el principio de paridad, concebido como una acción afirmativa para revertir desigualdades estructurales, no puede ser aplicado de modo que perjudique a las mujeres.

“Hacer lugar a la petición de la alianza implicaría desconocer el carácter reparador de las normas que buscan garantizar la igualdad en la representación política”, sostuvo la fiscal.

El oficialismo había invocado el decreto 171/2019, que dispone que, ante una vacante por renuncia, debe reemplazar al candidato “una persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Sin embargo, Roteta señaló que esa lectura estricta resultaría contraria al espíritu de la ley de paridad, citando antecedentes de la Cámara Nacional Electoral y el caso Lucila Crexell, donde se priorizó el objetivo sustantivo de garantizar la participación efectiva de las mujeres.

El dictamen no es vinculante: la decisión final quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla, y luego podría ser revisada por la Cámara Nacional Electoral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Video: así detuvieron a Fred Machado, el empresario cercano a Espert denunciado por narcotráfico y lavado de dinero

play

Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero

play

Milei en modo campaña: inauguró una planta en Mar del Plata y encabeza un acto con Santilli

Fred Machado habló sobre su vínculo con José Luis Espert.

Fred Machado rompió el silencio y reconoció que financió a Espert: "Me dijo 'te necesito'"

play

Cristian Ritondo, sobre la renuncia de José Luis Espert: "Era difícil hacer campaña con él"

play

Fuertes declaraciones del Gordo Dan: "Espert estaba afectando a la campaña de La Libertad Avanza"

Rating Cero

Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson llevan años fuera del UCM.
play

La actriz que regresa a Marvel luego de años de espera: "Siempre quiero volver..."

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

El futuro de Beto Casella en Bendita es una gran incógnita.

El Nueve rompió el silencio sobre Beto Casella: "Se debería formalizar la situación"

MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.
play

Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe.

¿Es una pareja abierta? Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe

últimas noticias

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 8 de octubre

Hace 12 minutos
El hallazgo del cadáver ocurrió este martes en un camino rural apartado y cerca Mansilla, donde vivía la joven.

Quién era Daiana Mendieta, la joven asesinada y arrojada a un aljibe en Entre Ríos

Hace 25 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 8 de octubre

Hace 28 minutos
Masanaga Kageyama era manager de las selecciones juveniles de Japón.

Condenaron a prisión a uno de los técnicos de la selección juvenil de Japón por consumir pornografía infantil

Hace 1 hora
Javier Milei se puso la campaña al hombro.

De gira provincial, Milei intenta evitar que el narcoescándalo irradie en otros distritos

Hace 1 hora