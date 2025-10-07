Tras la renuncia de José Luis Espert, la fiscal federal Laura Roteta sostuvo que corresponde que Reichardt ascienda al primer lugar de la lista, en resguardo del principio de paridad de género. La decisión final quedará en manos del juez Alejo Ramos Padilla.

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta , dictaminó este martes que Karen Reichardt debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza , tras la renuncia de José Luis Espert .

De gira provincial, Milei intenta evitar que el narcoescándalo irradie en otros distritos

El pronunciamiento responde a un planteo interno entre el oficialismo libertario y la justicia electoral sobre quién debe ocupar el primer lugar en la boleta bonaerense.

Mientras el Gobierno proponía a Diego Santilli , tercero en la nómina original, la fiscal consideró que la sustitución debía respetar el orden de prelación y la paridad de género, por lo que Reichardt, segunda en la lista , debía asumir ese puesto.

Roteta advirtió que el principio de paridad, concebido como una acción afirmativa para revertir desigualdades estructurales , no puede ser aplicado de modo que perjudique a las mujeres.

“Hacer lugar a la petición de la alianza implicaría desconocer el carácter reparador de las normas que buscan garantizar la igualdad en la representación política” , sostuvo la fiscal.

El oficialismo había invocado el decreto 171/2019, que dispone que, ante una vacante por renuncia, debe reemplazar al candidato “una persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Sin embargo, Roteta señaló que esa lectura estricta resultaría contraria al espíritu de la ley de paridad, citando antecedentes de la Cámara Nacional Electoral y el caso Lucila Crexell, donde se priorizó el objetivo sustantivo de garantizar la participación efectiva de las mujeres.

El dictamen no es vinculante: la decisión final quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla, y luego podría ser revisada por la Cámara Nacional Electoral.