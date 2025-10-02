La Libertad Avanza canceló otro acto de José Luis Espert y hay dudas por su candidatura En medio del escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico, se suspendió la presentación que el candidato a diputado bonaerense tenía previsto hacer en La Plata. Ya se había bajado de un evento en Tres Arroyos y se canceló otro en San Isidro. Por







La candidatura de Espert genera cada vez más dudas dentro de LLA. Ámbito/Mariano Fuchila

El escándalo por los presuntos vínculos de José Luis Espert con el narcotraficante Fred Machado impactó de lleno en la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA): tras el faltazo en Tres Arroyos y la suspensión de un acto en San Isidro, se confirmó que el principal candidato a diputado bonaerense tampoco irá a La Plata.

Estaba anunciado que Espert se presentaría este jueves 2 de octubre a las 18 en El Teatro Bar de la capital bonaerense, en un acto que también reuniría a Francisco Adorni, Sebastián Pareja y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Sin embargo, según informó Ámbito, se canceló apenas unas horas antes.

La explicación oficial es que el evento se superponía con la presentación de la ley de reforma del Código Penal de la Nación que el presidente Javier Milei encabeza esta tarde, también a las 18, en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Sin embargo, la cancelación se produce en medio de crecientes dudas sobre su candidatura.

Esta semana, Espert ya se había bajado de una visita a Tres Arroyos programada para el lunes 29 de septiembre, a la que finalmente solo asistió Diego Santilli. Luego, este miércoles, se anunció la suspensión del acto de campaña que Milei y el candidato a diputado iban a compartir el sábado 4 de octubre en San Isidro.

Noticia en desarrollo.-