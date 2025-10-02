2 de octubre de 2025 Inicio
La Libertad Avanza canceló otro acto de José Luis Espert y hay dudas por su candidatura

En medio del escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico, se suspendió la presentación que el candidato a diputado bonaerense tenía previsto hacer en La Plata. Ya se había bajado de un evento en Tres Arroyos y se canceló otro en San Isidro.

La candidatura de Espert genera cada vez más dudas dentro de LLA.

Ámbito/Mariano Fuchila
Milei reunió a su Gabinete en medio del escándalo por Espert y la escalada del dólar

Estaba anunciado que Espert se presentaría este jueves 2 de octubre a las 18 en El Teatro Bar de la capital bonaerense, en un acto que también reuniría a Francisco Adorni, Sebastián Pareja y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Sin embargo, según informó Ámbito, se canceló apenas unas horas antes.

La explicación oficial es que el evento se superponía con la presentación de la ley de reforma del Código Penal de la Nación que el presidente Javier Milei encabeza esta tarde, también a las 18, en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Sin embargo, la cancelación se produce en medio de crecientes dudas sobre su candidatura.

Esta semana, Espert ya se había bajado de una visita a Tres Arroyos programada para el lunes 29 de septiembre, a la que finalmente solo asistió Diego Santilli. Luego, este miércoles, se anunció la suspensión del acto de campaña que Milei y el candidato a diputado iban a compartir el sábado 4 de octubre en San Isidro.

Noticia en desarrollo.-

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella
play

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Esto ocurre con NOVA, considerada por muchos como la serie de Marvel más esperada.

Esta esperada serie de Marvel fue frenada y los fans deberán aguardar: ¿qué pasó?

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

