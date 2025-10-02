¿Con lugar confirmado? Esta famosa pareja argentina se casaría y su ceremonia tiene salón

La cantante y el futbolista ya definieron el lugar donde se celebrará su esperado casamiento.

Tras un período de intensos rumores circulando en medios y redes sociales sobre una posible cancelación, finalmente se confirmó que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán este año. La noticia, que despeja cualquier duda sobre el futuro de la pareja, generó gran entusiasmo entre sus seguidores y el mundo del espectáculo en general.

El programa de televisión que dio a conocer la primicia y confirmó el compromiso fue Intrusos . El ciclo de espectáculos no solo disipó las especulaciones sobre la boda, sino que también compartió información clave sobre el evento, mostrando que la planificación del enlace avanza y que la pareja está lista para dar este paso importante.

Según lo difundido por Intrusos , la confirmación de la boda incluyó detalles concretos sobre la celebración. Los panelistas revelaron tanto la fecha elegida por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para el "Sí, quiero" como el lugar donde se realizará el esperado evento, permitiendo a los fanáticos imaginar cómo será uno de los enlaces más mediáticos del año.

La pareja formada por la cantante Tini Stoessel y el futbolista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, puso fin a los rumores sobre una posible ruptura. Este viernes, el ciclo de espectáculos Intrusos confirmó que ambos sellarán su amor con un esperado casamiento en Argentina, marcando un compromiso firme tras su reciente reconciliación.

La noticia, difundida como primicia por el programa, resaltó que la boda representa un paso clave en el proyecto de vida en común de la pareja. Tras la ceremonia, Tini y De Paul se trasladarán a vivir juntos a Estados Unidos, destino estratégico donde él juega actualmente y ella gestiona parte de su agenda laboral y compromisos artísticos vinculados a su carrera musical.

La periodista Paula Varela disipó las versiones sobre cancelación, asegurando que pudo verificar la información con fuentes muy cercanas a la pareja. Confirmó que los preparativos para la boda continúan en marcha, evidenciando que el compromiso es serio y que la fecha de la unión ya está definida.

El día elegido para la ceremonia es el 20 de diciembre. La razón de esta fecha radica en la próxima mudanza a Miami, ya que el compromiso legal permitirá a Tini gestionar su residencia y estadía en Estados Unidos junto al futbolista.

Otro dato relevante compartido por la panelista fue la elección del lugar del enlace. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul optaron por un sitio reconocido entre las celebridades argentinas: el Dok Haras.

Este espacio exclusivo se distingue en el ámbito social por haber recibido bodas de otras figuras mediáticas, incluyendo a Stefi Roitman y Ricky Montaner, Cande Tinelli y Coti Sorokin, así como Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

El Dok Haras se ubica en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Este multiespacio destaca por su arquitectura, diseño y amplias áreas verdes, consolidándose como uno de los lugares más solicitados para celebrar bodas de alto perfil en Argentina.