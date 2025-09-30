30 de septiembre de 2025 Inicio
José Luis Espert volvió a negar las acusaciones de vínculos con el narco Fred Machado: "Es campaña sucia del kirchnerismo"

Durante una recorrida en Olavarría, el diputado y candidato de La Libertad Avanza insistió en que la denuncia en su contra responde a maniobras electorales. Reconoció que viajó en un avión del empresario.

El diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert volvió a rechazar las acusaciones que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado, tras la revelación de la justicia estadounidense de que el legislador recibió u$s200 mil del empresario. Durante una actividad de campaña en Olavarría, el economista aseguró que se trata de “otra operación sucia del kirchnerismo” y negó cualquier relación con hechos ilegales.

“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo sino que prefieren hacer campaña sucia”, sostuvo el diputado.

Si bien días atrás Espert reconoció haber viajado en el avión privado de Machado y que incluso le agradeció el traslado a Viedma en ocasión de la presentación de uno de sus libros, negó estar involucrado en un delito. “No hay absolutamente nada. Es campaña sucia. Le pasó a Enrique Olivera en 2005, a De Narváez en 2009 y a Patricia Bullrich en 2017 con el caso Maldonado. Siempre antes de una elección aparece lo mismo”, remarcó.

El legislador apuntó especialmente contra Juan Grabois, a quien acusó de “difamarlo” y de ensuciar también a su familia. “No vamos a permitirlo. Ya nos vamos a ver en la justicia”, dijo.

Para Espert, las denuncias forman parte de “una absoluta infamia” y de “la desesperación” de dirigentes kirchneristas. “Es una campaña sucia más. No voy a hacer perder el tiempo a los bonaerenses en discutir cosas que dicen personas impresentables”, cerró.

