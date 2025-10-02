Guillermo Francos también apuntó contra José Luis Espert: "Tiene que dar una explicación clara y contundente"

El jefe de Gabinete se alineó a los dichos de Patricia Bullrich y aseguró que el candidato a diputado por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires tiene que clarificar su relación con el empresario Fred Machado. "No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad", afirmó.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este jueves que José Luis Espert "tiene que dar una explicación clara y contundente" , luego de que el candidato a diputado en provincia de Buenos Aires esté envuelto en un escándalo por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado , acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. La Libertad Avanza canceló un acto en La Plata y crecen las dudas por su postulación para octubre.

Sus dichos se suman a los expresados a primera hora de la jornada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién también le pidió explicaciones al legislador , que el miércoles evitó ser desplazado como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, gracias a que el pedido realizado por la oposición no se encontraba en la agenda del día.

“Obviamente no es una situación menor, en medio de una campaña electoral y obviamente está siendo utilizada en ese sentido, como varios temas. Yo creo que Espert, que es nuestro primer candidato a diputado en la Provincia, tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema”, aseguró Francos en el evento Agribusiness Amcham Argentina.

De todas maneras, aseguró no creer que Espert "tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, no creo que la tenga" .

"OBVIAMENTE ESPERT DEBE DAR EXPLICACIONES" Guillermo Francos coincidió con Patricia Bullrich respecto a la situación del primer candidato de La Libertad Avanza en PBA, José Luis Espert, y su relación con Fred Machado. #SiempreNoticiasR10 pic.twitter.com/OOinS9flqv

En este marco, la figura de José Luis Espert comienza a desdibujarse dentro del espacio libertario a tres semanas de las elecciones legislativas nacionales. El Presidente es uno de los pocos miembros del Gobierno que los respalda en declaraciones públicas. "No me voy a dejar psicopatear ni dejar llevar por chimentos de peluquería", afirmó Milei en una entrevista por Radio Mitre donde ratificó la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Espert volvió a negar las acusaciones de vínculos con el narco Fred Machado: "Es campaña sucia"

El diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert volvió a rechazar las acusaciones que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado, tras la revelación de la justicia estadounidense de que el legislador recibió u$s200 mil del empresario. Durante una actividad de campaña en Olavarría, el economista aseguró que se trata de “otra operación sucia del kirchnerismo” y negó cualquier relación con hechos ilegales.

“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo sino que prefieren hacer campaña sucia”, sostuvo el diputado.

Si bien días atrás Espert reconoció haber viajado en el avión privado de Machado y que incluso le agradeció el traslado a Viedma en ocasión de la presentación de uno de sus libros, negó estar involucrado en un delito. “No hay absolutamente nada. Es campaña sucia. Le pasó a Enrique Olivera en 2005, a De Narváez en 2009 y a Patricia Bullrich en 2017 con el caso Maldonado. Siempre antes de una elección aparece lo mismo”, remarcó.

El legislador apuntó especialmente contra Juan Grabois, a quien acusó de “difamarlo” y de ensuciar también a su familia. “No vamos a permitirlo. Ya nos vamos a ver en la justicia”, dijo.

Para Espert, las denuncias forman parte de “una absoluta infamia” y de “la desesperación” de dirigentes kirchneristas. “Es una campaña sucia más. No voy a hacer perder el tiempo a los bonaerenses en discutir cosas que dicen personas impresentables”, cerró.

La Justicia de Estados Unidos demostró los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico

Un registro contable de la Justicia de Estados Unidos colocó bajo la lupa al diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Según marca un registro contable, el 1° de febrero de 2020 recibió un giro de u$s200.000 proveniente de Antonio Fred Machado, empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

Machado permanece bajo prisión domiciliaria desde 2021, cuando fue acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” junto a su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de cárcel en Texas. La investigación reveló que la organización lavaba dinero mediante la compra de aviones y desvío de fondos a través de empresas fantasma y “cómplices” identificados en planillas contables incautadas por el IRS.