2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

José Luis Espert no convenció ni a Patricia Bullrich: "Tiene que volver a los medios y contestar claro"

La Ministra de Seguridad reiteró un pedido de explicaciones, luego de que el candidato a diputado de La Libertad Avanza se vea involucrado en un escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y se niegue a responder si recibió u$s200 mil del empresario Fred Machado. "Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas", afirmó.

Por
Bullrich señaló que el escándalo de Espert complica la campaña electoral. 

Bullrich señaló que el escándalo de Espert complica la campaña electoral. 

NA/Juan Vargas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a referirse este jueves al escándalo que involucra al candidato a diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert y la denuncia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. "Tiene que volver a los medios y contestar claro", señaló la funcionaria, luego de que el legislador se niegue a responder si recibió u$s200 mil por parte del empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero.

Te puede interesar:

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio viajará este jueves y será indagado el viernes

"Yo veo que esta es una campaña en la que hay un montón de temas que son de vieja data, como en este caso de Espert, que es del año 2019, y son tomados ahora por la oposición para ponerlos sobre la mesa. Evidentemente él tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron", señaló en un primer momento la titular de la cartera de Seguridad.

Para luego agregar: "Me parece que cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas". En este marco, Bullrich recordó que el empresario Fred Machado, quien en 2019 habría hecho una aporte de dinero a la campaña presidencial de Espert, recién fue procesado en 2021 en la causa donde se lo investiga. "Fue no antes. Él podía perfectamente no saber", sumó.

José Luis Espert
Jos&eacute; Luis Espert evit&oacute; responder si recibi&oacute; dinero del empresario Fred Machado.&nbsp;&nbsp;

José Luis Espert evitó responder si recibió dinero del empresario Fred Machado.

Javier Milei ratificó la candidatura de José Luis Espert: "No me voy a dejar psicopatear ni dejar llevar por chimentos de peluquería"

El presidente Javier Milei respaldó al diputado José Luis Espert, envuelto en un escándalo a raíz de una denuncia por vínculos con el narcotráfico, ratificó su candidatura para las legislativas nacionales del 26 de octubre y advirtió que no se va a "dejar psicopatear" ni "dejar llevar por chimentos de peluquería".

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente responsabilizó al kirchnerismo por el caso que salpica Espert, a pesar de que documentos de la Justicia de Estados Unidos señalan que el diputado recibió un giro de u$s200.000 en 2020 de parte de un fideicomiso que Fred Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

"De ninguna manera pensé en correrlo (de la candidatura). Esto es un refrito de una operación en 2019. No voy a permitir que un conjunto de forajidos me marque la agenda. Construyen operaciones y generan situaciones para dinamitar y generar problemas. Nosotros somos terminantes con la corrupción. Tenemos el record de haber echado funcionarios. Lo que no vamos a permitir es que nos quieran imponer a quien echar por una operación. Yo no me voy a dejar llevar por chimentos de peluquería", aseguró Milei.

"Esto es una metodología del kirchnerismo. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos. No están en condiciones de acusar a nadie. Su jefa está presa con una tobillera. Si yo creyera que alguno de mis funcionarios está sucio ya lo hubiera echado. Y he dado claras muestras de que no tengo problema de echar a quien sea. Pero yo no me voy a dejar psicopatear ni voy a aceptar de darles el crédito de ensuciar a gente honesta porque ellos montan una operación. Tengo claro que esto es una operación", agregó el mandatario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Espert y Bullrich en otros momentos.

Bullrich, sobre las acusaciones contra Espert: "Tiene que dar una explicación ya"

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J.

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

play

Triple femicidio de Florencio Varela: detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, presunto autor del crimen

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

Bullrich, sobre el triple crimen de La Matanza: "Nos pusimos a disposición de la Provincia"

Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Rating Cero

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira

La pareja había confirmado el embarazo en sus redes.

Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 24 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 35 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 35 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 48 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 48 minutos