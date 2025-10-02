José Luis Espert no convenció ni a Patricia Bullrich: "Tiene que volver a los medios y contestar claro"

La Ministra de Seguridad reiteró un pedido de explicaciones, luego de que el candidato a diputado de La Libertad Avanza se vea involucrado en un escándalo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y se niegue a responder si recibió u$s200 mil del empresario Fred Machado. "Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas", afirmó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , volvió a referirse este jueves al escándalo que involucra al candidato a diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert y la denuncia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. " Tiene que volver a los medios y contestar claro", señaló la funcionaria, luego de que el legislador se niegue a responder si recibió u$s200 mil por parte del empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero.

"Yo veo que esta es una campaña en la que hay un montón de temas que son de vieja data, como en este caso de Espert, que es del año 2019, y son tomados ahora por la oposición para ponerlos sobre la mesa. Evidentemente él tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron ", señaló en un primer momento la titular de la cartera de Seguridad.

Para luego agregar: " Me parece que cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas". En este marco, Bullrich recordó que el empresario Fred Machado, quien en 2019 habría hecho una aporte de dinero a la campaña presidencial de Espert, recién fue procesado en 2021 en la causa donde se lo investiga. "Fue no antes. Él podía perfectamente no saber", sumó.

"Me parece que Espert tiene que volver a los medios y contestar claro, punto. No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. El voto liberal y republicano exige respuestas", sentenció Bullrich, previo a calificar como un "manoseo total y absoluto de las instituciones", el intento fallido de la oposición de desplazar al diputado de la presidencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda .

Javier Milei ratificó la candidatura de José Luis Espert: "No me voy a dejar psicopatear ni dejar llevar por chimentos de peluquería"

El presidente Javier Milei respaldó al diputado José Luis Espert, envuelto en un escándalo a raíz de una denuncia por vínculos con el narcotráfico, ratificó su candidatura para las legislativas nacionales del 26 de octubre y advirtió que no se va a "dejar psicopatear" ni "dejar llevar por chimentos de peluquería".

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente responsabilizó al kirchnerismo por el caso que salpica Espert, a pesar de que documentos de la Justicia de Estados Unidos señalan que el diputado recibió un giro de u$s200.000 en 2020 de parte de un fideicomiso que Fred Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

"De ninguna manera pensé en correrlo (de la candidatura). Esto es un refrito de una operación en 2019. No voy a permitir que un conjunto de forajidos me marque la agenda. Construyen operaciones y generan situaciones para dinamitar y generar problemas. Nosotros somos terminantes con la corrupción. Tenemos el record de haber echado funcionarios. Lo que no vamos a permitir es que nos quieran imponer a quien echar por una operación. Yo no me voy a dejar llevar por chimentos de peluquería", aseguró Milei.

"Esto es una metodología del kirchnerismo. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos. No están en condiciones de acusar a nadie. Su jefa está presa con una tobillera. Si yo creyera que alguno de mis funcionarios está sucio ya lo hubiera echado. Y he dado claras muestras de que no tengo problema de echar a quien sea. Pero yo no me voy a dejar psicopatear ni voy a aceptar de darles el crédito de ensuciar a gente honesta porque ellos montan una operación. Tengo claro que esto es una operación", agregó el mandatario.