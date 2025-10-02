IR A
La maldición de La Llorona llegó a Netflix y tiene a todos aterrados: cuál es la trama

Este lanzamiento estadounidense de 2019 llegó a la popular plataforma de streaming y está siendo furor.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia rápidamente. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de este 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, La maldición de La Llorona, la película más terrorífica de los últimos tiempos, un lanzamiento estadounidense de 2019 que está siendo furor en este sitio web, ya escaló al top ten de las más vistas. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de octubre.

Sinopsis de La maldición de La Llorona, la película terrorífica que llegó a Netflix

La Llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el cielo y el infierno, con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de esta terrorífica leyenda mexicana ha causado terror durante generaciones. En vida, ahogó a sus hijos llena de rabia, por celos, arrojándose en el río tras ver lo que había hecho. Ahora sus lágrimas son eternas y letales, y aquellos que escuchan su llamada de muerte en la noche están condenados. Se arrastra en las sombras y ataca a los niños, desesperada por reemplazar a los suyos. A medida que los siglos han pasado, su deseo se ha vuelto más voraz y sus métodos más terroríficos.

Tráiler de La maldición de La Llorona

Reparto de La maldición de La Llorona

  • Linda Cardellini como Anna Tate-Garcia
  • Jaynee-Lynne Kinchen como Samantha Garcia
  • Roman Christou como Chris Garcia
  • Marisa Ramirez como La Llorona
  • Raymond Cruz como Rafael Olvera
  • Patricia Velásquez como Patricia
  • Oliver Alexander como Carlos
  • Sean Patrick Thomas como Detective Cooper
