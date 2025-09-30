30 de septiembre de 2025 Inicio
El Gobierno anunció un programa de descuentos para jubilados en supermercados: cómo funcionará

Lo dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X: "Esta medida no implica gasto alguno para el Estado".

Los beneficios estarán disponibles en supermercados de todo el país.

El Gobierno anunció la creación de un programa de descuentos en supermercados y comercios que beneficiará a los 7 millones de jubilados. Esta nueva medida fue dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de una publicación en la red social X.

La deuda externa supera los u$s300.000 millones y marca un récord en dos décadas
Según informó, los jubilados y pensionados "tendrán descuentos acumulables de entre el 10% y el 20% en supermercados y comercios, utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación provisional" y, "de acuerdo a los topes y condiciones de las distintas cadenas, podrían alcanzar reintegros de hasta $120.000 mensuales".

"Esta medida no implica gasto alguno para el Estado: el costo lo asumen exclusivamente las cámaras empresariales y los bancos, en el marco de un acuerdo voluntario de colaboración con el Gobierno", detalló el portavoz.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano explicó que el programa de beneficios está "dirigido a jubilados y pensionados de ANSES, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra" y "ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país".

La iniciativa incluye "un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza". El Gobierno destacó que este programa "impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado".

Cuáles son los descuentos para jubilados en cada supermercado

  • Disco: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Vea: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones.
  • La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No acumulable con otras promociones.
  • Josimar: 15% en todos los rubros sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
  • Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

En todos los supermercados (menos en Día), los descuentos no aplican al rubro de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Además, se anunciaron los siguientes beneficios:

  • Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Nación: accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales, en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32%) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta $500.000).
  • Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia: accederán hasta a un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito, con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). Quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2%) sin tope de saldo a remunerar.
