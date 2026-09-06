Causa $LIBRA: tras el rechazo a los inversores, dos diputados buscan ser querellantes y piden que declare Nadia Beller

Mónica Frade y Maximiliano Ferraro pidieron ser querellantes en la causa $LIBRA y citaron a la expareja de Cerimedo.

Mónica Frade y Maximiliano Ferraro pidieron ser querellantes en la causa $LIBRA y citaron a la expareja de Cerimedo.

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro se presentaron ante la Justicia para pedir que se los admita como querellantes en la causa $LIBRA y solicitaron que Nadia Beller , expareja del consultor político Fernando Cerimedo, sea convocada como testigo.

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La presentación incluye además una serie de medidas de prueba. Entre ellas, los legisladores pidieron incorporar al expediente el informe final de la Comisión Investigadora de $LIBRA de la Cámara de Diputados y avanzar con peritajes sobre dispositivos electrónicos y conversaciones que Beller habría mantenido con Cerimedo.

El planteo se produjo después de que la Cámara Federal porteña confirmara la exclusión de cinco inversores que habían sido aceptados como querellantes en el expediente que investiga la operatoria vinculada con la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei .

Frade y Ferraro integraron la Comisión Investigadora que funcionó en el Congreso y ahora buscan tener una participación directa en el proceso judicial. De esta manera, pretenden impulsar nuevas medidas de prueba en una causa cuya investigación continúa bajo la dirección del fiscal federal Eduardo Taiano .

Uno de los principales puntos de su presentación está relacionado con el eventual testimonio de Beller. Ferraro explicó el pedido a través de sus redes sociales y sostuvo que la mujer había relatado conversaciones con Cerimedo vinculadas con un supuesto esquema de recaudación relacionado con el entorno presidencial.

“Con @MonicaFradeok nos presentamos como querellantes en la causa $LIBRA y solicitamos que declare Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo”, escribió el diputado.

Según Ferraro, “Beller sostuvo reiteradamente que Cerimedo le comentó que el círculo presidencial recaudaba”. Los legisladores consideran que esa versión debe ser incorporada formalmente al expediente y contrastada con el resto de las pruebas reunidas.

También pidieron analizar las comunicaciones entre Beller y Cerimedo y realizar peritajes sobre los dispositivos que puedan contener información relacionada con esos intercambios.

La hipótesis sobre la agenda presidencial

En su presentación, los diputados plantearon que una de las líneas que debería investigarse es la existencia de un supuesto mecanismo para cobrar por el acceso a reuniones privadas con el Presidente, ámbitos oficiales y contactos institucionales.

En ese contexto, señalaron que la agenda presidencial podría haber sido utilizada con una finalidad ajena a su función oficial.

“La agenda presidencial, instrumento público destinado a organizar la actividad del Presidente conforme al interés general, habría sido utilizada como activo transable, convertido en mercancía y ofrecido a empresarios, operadores financieros y referentes del ecosistema cripto”, sostuvieron.

Frade y Ferraro también solicitaron que se incorpore al expediente el informe final elaborado por la Comisión Investigadora $LIBRA, con el objetivo de que sus conclusiones y elementos sean considerados dentro de la investigación judicial.

La Cámara Federal excluyó a cinco inversores

La presentación de los diputados se conoció pocas horas después de una resolución de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal que confirmó la salida de cinco inversores del rol de querellantes.

La decisión alcanzó a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo, tras un planteo de la defensa de Mauricio Novelli.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi entendieron que los inversores no habían podido acreditar cuál fue el engaño específico que los llevó a comprar el token.

El tribunal también se pronunció sobre una de las hipótesis centrales de la causa: la eventual existencia de una maniobra coordinada desde sectores del poder político. En ese sentido, sostuvo que, de acuerdo con las pruebas reunidas hasta el momento, “la primera hipótesis criminal se encuentra diluida”, en referencia a un supuesto plan organizado “desde las altas esferas gubernamentales”.

Además, los jueces señalaron que los inversores no habían podido determinar “el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token”.

La resolución no significa el cierre de la investigación. El expediente continúa en manos del fiscal Taiano y los abogados de los inversores ya anticiparon que recurrirán la decisión.

Ferraro: “No vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer”

Con su presentación, Frade y Ferraro buscan ocupar el lugar que dejaron los inversores excluidos y avanzar con nuevas medidas dentro del expediente.

“Sabemos que es un camino lleno de obstáculos, pero no vamos a dejar de hacer lo que debemos hacer”, afirmó Ferraro.

El diputado también cuestionó el avance de la investigación y aseguró: “Vamos a seguir impulsando todas las medidas necesarias para que se conozca la verdad, para que el fiscal deje de cajonear el expediente y para que nadie pueda garantizarse impunidad desde el poder”.

Ahora será el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi el que deberá resolver si admite a los diputados como querellantes. Si el pedido es aceptado, podrán participar formalmente del proceso, acceder al expediente y proponer nuevas medidas de prueba.