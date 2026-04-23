La Justicia confirmó gastos por casi u$s15.000 en el viaje familiar de Manuel Adorni a Aruba

La documentación incorporada a la causa evidencia desembolsos por alojamiento en pasajes aéreos y dos hoteles de la isla del Caribe entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

La Justicia deberá determinar si los gastos de Manuel Adorni en sus viajes guardan correspondencia con sus ingresos como funcionario público.

En el marco de la investigación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito , la Justicia confirmó los gastos realizados durante un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, un desembolso de casi u$s15 mil .

La Justicia archiva la causa por el viaje de Adorni junto a su esposa a EEUU

Según consta en el expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, el entonces vocero presidencial desembolsó u$s8.874 en alojamiento en dos hoteles del Caribe y u$s5.800 en pasajes aéreos, lo que eleva el costo total del viaje a u$s14.696 .

De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, Adorni se hospedó primero en el hotel Embassy Suites Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, con desayuno incluido . Luego continuó su estadía en el Divi Dutch Village Resort , donde permaneció hasta el 9 de enero. El viaje completo se extendió hasta el 10 de enero y fue realizado junto a su familia durante todo ese periodo.

Los vuelos fueron adquiridos a la aerolínea LATAM, con un costo de u$s1.450 por persona, totalizando los u$s5.800 . Según la información remitida a la Justicia, los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo, y el itinerario incluyó escalas en Perú (ida) y Ecuador (regreso).

El viaje a Aruba se suma a otras operaciones que están siendo analizadas en el expediente. Entre ellas, la compra de un departamento en Caballito por u$s230.000 , con un anticipo de u$s30.000 y financiamiento por el resto. En ese marco, la declaración de un testigo que aseguró que el funcionario adeuda otros u$s65.000 por refacciones del inmueble, monto que no habría sido documentado.

También se investiga la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá por u$s120.000, financiada en parte con una hipoteca previa. Además, la fiscalía analiza pagos parciales de deudas, como un desembolso de u$s30.000 realizado en noviembre de 2025 para cancelar parte de un crédito vigente.

ADORNI La situación de Manuel Adorni, cada vez más complicada.

Con el cruce de información sobre viajes, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros, la Justicia busca reconstruir el flujo de fondos del funcionario y determinar si existe una desproporción entre sus ingresos y su nivel de gastos. En ese período, Adorni percibía un salario cercano a los $3 millones mensuales, monto que se mantenía congelado.

El avance de la causa dependerá ahora de nuevas medidas de prueba y del análisis integral de la documentación obtenida tras el levantamiento del secreto fiscal. En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros.

Uno de los hijos de las jubiladas prestamistas declaró que Manuel Adorni tiene una deuda de u$s65 mil no documentada

Uno de los hijos de las jubiladas prestamistas declaró este jueves en los Tribunales Comodoro Py en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y reveló que el jefe de Gabinete mantiene una deuda "de palabra" y no documentada por u$s65 mil debido a una serie de trabajos de refacción realizados sobre el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, comprado por el funcionario en mediante una hipoteca.

"Ese departamento fue el cual dos jubiladas pusieron u$s100 mil cada una, préstamo que se le hizo al jefe de Gabinete sin ningún tipo de interés para que, llegado a noviembre, lo pueda pagar. Al momento, Adorni solo pagó u$s30 mil del capital inicial", recordó la periodista de C5N Martina Garbarz en el programa De Una.

Según declaró el hijo de Betríz Viegas, el propio funcionario fue quien se comunicó telefónicamente con él para decirle que "necesito mudarme ya, estoy desesperado, me quiero mudar. ¿Tenés algo para ofrecer?", debido a que se su amigo se empleaba como corredor inmobiliario y aparece señalado como quien organizó la compraventa del departamento ubicado en la calle Miró.

Manuel Adorni misa Luján Papa Francisco Manuel Adorni, en el centro de las miradas por sus abultados gastos. NA

La consulta central del juez se basó en porque la transferencia final del departamento se hizo por un total de u$s230 mil, sin en principio la dueña de la inmobiliaria había declarado que la operación se pudo haber concretado por u$s345 mil.

Feijoo respondió que él acordó un valor de compra con el primer dueño de US$200.000, debido a que el lugar tenía varias refacciones a realizar por un costo u$S65.000.

El detalle de la declaración marca entonces que valor final del departamento fue de u$S295.000, desagregado de la siguiente manera: u$s30.000 que Adorni le entregó en mano, u$S200.000 que formaban parte de la hipoteca y otros u$S65.000 que se trató una deuda “acordada de palabra” con el funcionario y no documentada.