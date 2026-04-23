23 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno aseguró que la pobreza infantil bajó casi 30 puntos y se ubica en el 42%

A través de la cuenta oficial del Ministerio de Capital Humano, y basado en datos del INDEC, la administración de Javier Milei se adjudicó el descenso en este índice y comparó este panorama con la situación de los niños hace 2 años: "A fines de 2023, casi 7 de cada 10 chicos eran pobres. Hoy son 4 de cada 10".

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Según el Ministerio de Capital Humano el índice de pobreza infantil bajó casi 30 puntos en 2 años.

Según el Ministerio de Capital Humano el índice de pobreza infantil bajó casi 30 puntos en 2 años.

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El gobierno de Javier Milei compartió los números de la pobreza infantil según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El Ministerio de Capital Humano utilizó sus redes para contrastar los números actuales que marcan un 42% de niños pobres, con el escenario al finalizar el gobierno anterior, cuando eran 7 de cada 10.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 
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Según el video oficial, la cifra representa un descenso de casi 30 puntos porcentuales en dos años de gestión libertaria bajo el análisis del INDEC. El relato subrayó que la situación límite de fines de 2023 exigía medidas urgentes para revertir una realidad que golpeaba a millones de chicos.

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El ministerio que conduce Sandra Pettovello remarcó que estos datos cuentan con el aval de UNICEF, organismo internacional "que valida y acompaña las políticas de niñez". Desde el Ejecutivo destacaron que la metodología pública del INDEC resulta la única herramienta transparente y representativa para diseñar políticas públicas.

"Sigue siendo un número alto, pero es un cambio real, y es en la dirección correcta", afirmaron desde el Gobierno mediante el comunicado difundido en la plataforma X, e insistieron en que el uso de evidencia sólida permitió "dejar de improvisar" y "priorizar a quienes más lo necesitan".

El Gobierno desestimó otras mediciones por carecer de respaldo institucional y no poseer el mismo nivel de representatividad que los informes oficiales, los cuales muestran un avance concreto. Agregaron que, a partir de ahora, el desafío consta de "sostener ese camino y hacerlo estructural".

"Detrás de cada punto que baja, hay chicos con más oportunidades", concluyó el mensaje oficial.

Los datos de la UCA contradicen el informe oficial sobre la probreza infantil

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que la pobreza en niños y adolescentes alcanzó el 53,6% durante el año 2025. Los investigadores señalaron que la indigencia trepó al 10,7%, lo cual representa una cifra superior a los registros más bajos obtenidos hace 14 años atrás.

El informe detalla que la inseguridad alimentaria afectó a casi el 30% de los menores, situación que obligó a un récord de asistencia en comedores estatales. Los especialistas explicaron que las transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo, cubren hoy a un 42,5% del total de la población infantil argentina.

La brecha económica también impactó en la salud bucal y general, con una caída del 19,8% en las consultas odontológicas por falta de recursos. Desde la UCA remarcaron que existe "una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal".

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Según la UCA más de la mitad de los niños en la Argentina son pobres.

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