Advierten que más de la mitad de los niños en Argentina son pobres

El índice de pobreza en infantes y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, según una encuesta de la UCA. Mientras que la indigencia alcanzó el 10,7%.

Un informe de la UCA reveló que la pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025

La Universidad Católica Argentina (UCA) realizó una Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) y los datos indicaron que la pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7% . Y, si bien registran una baja en los últimos dos años, aseguraron que no se debe “confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

El informe indica que, en 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes, para luego en la época 2011 y 2012 disminuir y quedar en 35,7% y 38,4%, respectivamente. Mientras que, en 2020 y 2021 ascendió a 64% y 65%. Mientras que, en 2023 alcanzó un máximo histórico con 62,9%.

En 2024 se ubicó en 59,7% y en 2025 se registró un índice del 53,6%. Y, si bien marca una mejora porque descendió respecto a los últimos años, continúa superior al número que se llegó en 2011, el cual fue el más bajo en los últimos 15 años.

En cuanto a la indigencia, la trayectoria es similar: en 2010 partió del 11,4%, mientras que en 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída que se acerca a los registros del 2017 y 2018.

Además, la encuesta indica que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2%. En ese contexto, la asistencia alimentaria llegó al 64,8%, lo cual es un récord. Esto fue impulsado en 2020 por la incorporación de la Tarjeta Alimentar de ese año.

La UCA explicó que las transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo alcanzó el 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos en relación al 2024.

Por último, en cuanto a la asistencia al médico, al odontólogo o a ambos, bajó al 19,8% por problemas económicos. El informe indica que “la atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”.