22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Advierten que más de la mitad de los niños en Argentina son pobres

El índice de pobreza en infantes y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, según una encuesta de la UCA. Mientras que la indigencia alcanzó el 10,7%.

Por
Un informe de la UCA reveló que la pobreza en niños y adolescentes llegó al 53

Un informe de la UCA reveló que la pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025

La Universidad Católica Argentina (UCA) realizó una Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) y los datos indicaron que la pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Y, si bien registran una baja en los últimos dos años, aseguraron que no se debe “confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

El Gobierno apelará el fallo que ordena sostener el plan Volver al Trabajo que beneficia a 900 mil personas
Te puede interesar:

El Gobierno apelará el fallo que ordena sostener el plan Volver al Trabajo que beneficia a 900 mil personas

El informe indica que, en 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes, para luego en la época 2011 y 2012 disminuir y quedar en 35,7% y 38,4%, respectivamente. Mientras que, en 2020 y 2021 ascendió a 64% y 65%. Mientras que, en 2023 alcanzó un máximo histórico con 62,9%.

En 2024 se ubicó en 59,7% y en 2025 se registró un índice del 53,6%. Y, si bien marca una mejora porque descendió respecto a los últimos años, continúa superior al número que se llegó en 2011, el cual fue el más bajo en los últimos 15 años.

En cuanto a la indigencia, la trayectoria es similar: en 2010 partió del 11,4%, mientras que en 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída que se acerca a los registros del 2017 y 2018.

niños situación de calle pobreza indigencia

Además, la encuesta indica que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2%. En ese contexto, la asistencia alimentaria llegó al 64,8%, lo cual es un récord. Esto fue impulsado en 2020 por la incorporación de la Tarjeta Alimentar de ese año.

La UCA explicó que las transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo alcanzó el 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos en relación al 2024.

Por último, en cuanto a la asistencia al médico, al odontólogo o a ambos, bajó al 19,8% por problemas económicos. El informe indica que “la atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El programa iba a ser dado de baja por el Gobierno en mayo. 

La Justicia le ordenó al Gobierno mantener los pagos a 900 mil personas del programa Volver al Trabajo

Milei viaja a Jerusalén, donde estará tres días.

Milei viaja a Israel y ratifica su alianza con Netanyahu: participará de los actos por la Independencia

Adorni se reunió con los funcionarios del Gobierno.

En medio del escándalo, Adorni reunió a la mesa política del Gobierno y se definió la estrategia en el Congreso

play

La interna del Gobierno se trasladó a las redes: fuerte cruce entre Lemoine y el Gordo Dan

Trabajarán en conjunto con las Fuerzas Armadas del país.

El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de EEUU para prácticas militares

La medida fue formalizada a través del Boletín Oficial.

El Gobierno habilitó a nueve provincias a concesionar rutas nacionales con peajes

Rating Cero

Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Franco Colapinto y Maia Reficco

Una foto de Franco Colapinto y Maia Reficco en Zárate volvió a despertar los rumores de romance

A partir de una experiencia que vivió en el 2024, el artista comenzó a replantear su continuidad en la música

Qué fue de la vida de Don Omar: así está hoy el cantante en 2026

Jesica Cirio está distanciada de su padre hace tiempo. 

El padre de Jesica Cirio reclamó conocer a sus nietos: "Me enteré por la panadera..."

Andrea del Boca cruzó al exfutbolista en redes tras su error en Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: el irónico posteo de Andrea del Boca contra Brian Sarmiento, tras la fulminante anulada

Lewis Hamilton y Kim Kardashian estuvieron en las playas de Malibú

Tan enamorados: la romántica escapada de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a la playa

últimas noticias

La familia Macarrón y Nora Dalmasso. 

"Nos destrozaron la vida": la familia de Nora Dalmasso declaró en el primer día del jury

Hace 25 minutos
Trámite para 2026.

Confirmado: estos son los autos que deben hacer sí o sí la VTV en 2026

Hace 1 hora
Est es el barrio que tiene gran reconocimiento gracias a varios escritores

Este barrio de Buenos Aires fue utilizado para todo tipo de cuentos y poemas: ¿dónde se encuentra?

Hace 1 hora
Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Hace 1 hora
La fecha posee una fuerte carga simbólica.

¿Es fin de semana largo? Cuándo cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

Hace 1 hora