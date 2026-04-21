21 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof, en la misa en Luján a un año de la muerte del papa Francisco: "Hay que recordarlo en sus enseñanzas"

El gobernador bonaerense asistió a la ceremonia en la Basílica por el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio. "Predicó por la justicia social y la cultura del encuentro", remarcó.

Por

Axel Kicillof destacó al papa Francisco.

X (@Kicillofok) - C5N

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asistió a una misa en la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco y remarcó que "no sólo hay que recordarlo en las palabras y fotos, sino en sus enseñanzas". Además, destacó su legado y señaló que "predicó por la justicia social y la cultura del encuentro".

Te puede interesar:

Adorni y Kicillof coincidieron en una misa en Luján a un año de la muerte del papa Francisco

En diálogo con la prensa luego de la ceremonia en Luján, Kicillof subrayó el rol de Jorge Bergoglio durante su papado, que se extendió de 2013 a 2025: "Al papa Francisco no sólo hay que recordarlo en las palabras y fotos, sino en sus enseñanzas. Predicó por la justicia social y la cultura del encuentro. También predicó la paz. Ahí sigue vivo".

"Estamos en una época donde en el mundo se respiran aires de guerra y donde nos dicen que el mercado es el Dios. El Papa fue muy claro en esto y ahí hay que seguir su ejemplo, en la solidaridad y estar tendiéndolo la mano al otro. Es exactamente lo contrario al discurso de la ultraderecha. Es importante remitir a las palabras de Francisco y seguirlo con los actos", advirtió en esta línea.

Francisco Axel Kicillof

Kicillof coincidió en la misa con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios del Gobierno. Durante el inicio, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se refirió a Francisco: "Queremos testimoniar en esta eucaristía nuestra gratitud a Dios por la vida y el ministerio del Papa Francisco. Lo hacemos acompañados por miembros de nuestras comunidades parroquiales e instituciones de la Iglesia".

En tanto, previamente, el gobernador bonaerense había asistido a otro acto en homenaje a Francisco en Luján. "A un año de la partida de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario poner en práctica sus ideales: no hay libertad sin justicia social. Para contribuir con su obra tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para fortalecer la solidaridad y la paz", expresó en la red social X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adorni, Kicillof y Villarruel estarán en Luján.

Adorni, Kicillof y otros funcionarios confluyen en el homenaje al papa Francisco en Luján

carlos bianco sufrio un cuadro de apendicitis y debio ser operado de urgencia en barcelona

Carlos Bianco sufrió un cuadro de apendicitis y debió ser operado de urgencia en Barcelona

play

Kicillof: "Es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina"

Kicillof opinó sobre el gobierno de Milei. 
play

Kicillof: "Milei en cada fracaso dice que entramos en una nueva etapa"

Axel Kicillof de gira por España. 

Kicillof levanta el perfil desde España: reuniones con empresarios y líderes internacionales

Victoria Villarruel y Manuel Adorni.

Villarruel se bajó de la misa en Luján por el papa Francisco para no estar con Adorni

Rating Cero

Eminem publicó una imagen en sus redes tras 18 años de sobriedad. 
play

La lucha de Eminem contra las adicciones: celebró 18 años de sobriedad con una imagen conmovedora

Laura Pausini se plantó frente al píblico VIP.

Laura Pausini interrumpió un concierto para cuestionar al público VIP: "Pagan mucho pero no saben las canciones"

El legado de Prince renace con un tema inédito de Céline Dion.

A 10 años de su muerte: lanzaron un tema inédito que escribió Prince para Céline Dion

Yanina Latorre sufrió una baja de presión y alarmó a sus seguidores. 

"No me siento bien, tengo algo raro": Yanina Latorre generó preocupación entre sus seguidores

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe.

Tensión extrema en Gran Hermano: el Big le abrió la puerta a Pincoya para que abandone la casa

Moro llegó a la vida de la pareja en 2010 y fue testigo de toda una vida de amor.
play

El duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Fuiste el principio de esta familia"

últimas noticias

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

La Justicia pidió información a billeteras virtuales sobre los movimientos de Adorni

Hace 11 minutos
La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Tras la polémica en el Superclásico, Herrera y Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

Hace 16 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 22 de abril

Hace 24 minutos
José Mastellone.

Falleció José Mastellone, último heredero directo de La Serenísima, días después de vender la empresa

Hace 36 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 22 de abril

Hace 36 minutos