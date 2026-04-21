Axel Kicillof, en la misa en Luján a un año de la muerte del papa Francisco: "Hay que recordarlo en sus enseñanzas" El gobernador bonaerense asistió a la ceremonia en la Basílica por el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio. "Predicó por la justicia social y la cultura del encuentro", remarcó. Por + Seguir en







Axel Kicillof destacó al papa Francisco. X (@Kicillofok) - C5N

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asistió a una misa en la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco y remarcó que "no sólo hay que recordarlo en las palabras y fotos, sino en sus enseñanzas". Además, destacó su legado y señaló que "predicó por la justicia social y la cultura del encuentro".

En diálogo con la prensa luego de la ceremonia en Luján, Kicillof subrayó el rol de Jorge Bergoglio durante su papado, que se extendió de 2013 a 2025: "Al papa Francisco no sólo hay que recordarlo en las palabras y fotos, sino en sus enseñanzas. Predicó por la justicia social y la cultura del encuentro. También predicó la paz. Ahí sigue vivo".

"Estamos en una época donde en el mundo se respiran aires de guerra y donde nos dicen que el mercado es el Dios. El Papa fue muy claro en esto y ahí hay que seguir su ejemplo, en la solidaridad y estar tendiéndolo la mano al otro. Es exactamente lo contrario al discurso de la ultraderecha. Es importante remitir a las palabras de Francisco y seguirlo con los actos", advirtió en esta línea.

Francisco Axel Kicillof Kicillof coincidió en la misa con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios del Gobierno. Durante el inicio, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se refirió a Francisco: "Queremos testimoniar en esta eucaristía nuestra gratitud a Dios por la vida y el ministerio del Papa Francisco. Lo hacemos acompañados por miembros de nuestras comunidades parroquiales e instituciones de la Iglesia".