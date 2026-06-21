21 de junio de 2026 Inicio
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Arranca la era de Adrián Ravier: la semana del nuevo vocero presidencial que ocupará el lugar de Manuel Adorni

El Presidente formalizará la designación de Adrián Ravier como nuevo portavoz del Gobierno entre Casa Rosada y la Fundación Faro. La puesta en escena busca ordenar la comunicación oficial tras la salida de Manuel Adorni y exhibir equilibrio dentro del entramado libertario.

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Arranca la era Ravier: la semana del nuevo vocero presidencial que ocupará el lugar de Manuel Adorni

Arranca la era Ravier: la semana del nuevo vocero presidencial que ocupará el lugar de Manuel Adorni

El Gobierno pondrá en marcha desde este lunes una nueva etapa en su esquema de comunicación con la presentación formal de Adrián Ravier como vocero presidencial de Javier Milei. La asunción tendrá su primer capítulo en el Salón Blanco de Casa Rosada, donde se prevé la toma de juramento y la oficialización del nombramiento.

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Un día después, la estrategia comunicacional tendrá su segunda escena con un acto en la Fundación Faro, el think tank vinculado al ecosistema libertario. Allí, el Presidente buscará darle volumen político al nuevo portavoz en un evento con militancia y referencias del espacio, en un movimiento que también apunta a reforzar la identidad ideológica del Gobierno.

Según trascendió, Ravier también buscará ordenar las distintas terminales de poder dentro del oficialismo. En Casa Rosada, el esquema responde al liderazgo de Karina Milei, mientras que en el plano político-estratégico aparece la influencia de Santiago Caputo y su armado de comunicación y militancia digital.

En ese entramado también se inscribe la reconfiguración posterior a la salida de Manuel Adorni de la vocería, un movimiento que obligó a acelerar los tiempos para evitar un vacío en la comunicación oficial en plena agenda internacional del Presidente.

Javier Milei viajará este miércoles a Madrid para participar de actividades empresariales y académicas, y luego continuará su gira en Estados Unidos, con escala en Nueva York para las celebraciones del Día de la Independencia junto a Donald Trump.

La semana de Ravier como vocero presidencial

El arranque formal de la gestión de Adrián Ravier incluirá un breve período de transición con el equipo saliente de Manuel Adorni, según confirmaron fuentes oficiales. En paralelo, se prevé que su primera conferencia de prensa en Casa Rosada tenga lugar la próxima semana, lo que marcará su debut pleno frente a los medios y la consolidación de la nueva estructura de comunicación del Gobierno.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

Ravier es economista y en 2025 fue electo para ser diputado nacional por la provincia de La Pampa en el período del 2025 al 2029. Tiene un vínculo cercano al presidente con quien firmó su último libro llamado La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

También, es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una Maestría en Economía y Administración de Eseade (2004) y es Doctor en Economía Aplicada con honores por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2009.

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