La esposa del gendarme secuestrado en Venezuela advirtió que no tuvo comunicación con Patricia Bullrich

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, se refirió a la respuesta del Gobierno tras la detención de Gallo: "Quiero pensar que están trabajando, que están haciendo todo lo posible, pero no hay respuestas. No hay nada que a mi me de la tranquilidad. Yo estoy sola en Venezuela". En esta línea, marcó que no tuvo "ningún tipo de comunicación" directa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni con el canciller Gerardo Werthein.